Detroit retira el número 10 de su ex-manager Jim Leyland

El número 10 de Jim Leyland fue retirado por los Tigres de Detroit, colocando el nombre y el número del manager del Salón de la Fama en blanco en una pared de ladrillos junto al ganador de la Serie Mundial Sparky Anderson.

"Cuando miro esa pared y veo mi nombre con los grandes de los Tigres, es difícil de creer", dijo Leyland el sábado por la noche durante una ceremonia previa al juego antes de que Detroit jugara contra los Reales de Kansas City.

Leyland llegó a la presentación en el campo después de un lento paseo en un Corvette blanco, lo que le dio la oportunidad de saludar a los fanáticos desde el poste de foul derecho hasta el dugout de Detroit a lo largo de la línea de tercera base.

Fue elegido al Salón de la Fama del béisbol en diciembre pasado, dos semanas antes de cumplir 79 años, y el mes pasado se convirtió en el 23er manager exaltado.

Leyland ganó 1,769 juegos de temporada regular durante 22 temporadas, incluyendo un récord de 700-597 de 2006-13 con los Tigres. Llevó a Detroit a la Serie Mundial en 2006, su primera temporada como manager del equipo, y en 2012 cuando la franquicia ganó su segundo de cuatro campeonatos consecutivos de la División Central de la Liga Americana.

"Jim Leyland llegó a los Tigres en el momento perfecto", dijo Todd Jones, líder de salvamentos de por vida de los Tigres y cerrador de Leyland en 2006. "La ciudad estaba en ascenso, cultural y económicamente, y el equipo lo reflejaba porque el Sr. (Mike) Ilitch había invertido en Pudge Rodríguez y luego en Magglio Ordóñez. Luego contrató a Jim Leyland, quien lo juntó todo para un grupo de muchachos que, en su mayoría, no habían ganado mucho".

"Él era la presencia tranquilizadora en ese vestuario para los muchachos en ese momento, y eso es lo que necesitábamos".

Sin embargo, a principios de la temporada 2006, Leyland pensó que los Tigres necesitaban algo más.

Estaba tan molesto con el equipo después de perder un partido en casa, y antes de irse de viaje, que les gritó en una diatriba tan fuerte que los reporteros afuera del clubhouse podían escuchar lo que estaba diciendo.

"Los muchachos le faltaban el respeto a otros entrenadores y él simplemente no lo iba a tolerar", recordó Jones. "Él dijo: 'Ustedes ganan todo el dinero y tienen toda la fama, pero yo tengo la tarjeta de alineación y nunca jugarán si le vuelven a hacer eso a uno de mis entrenadores o si le faltan el respeto al juego'".

El tres veces Mánager del Año también dirigió a Pittsburgh, Florida y Colorado, ayudando a los Marlins a ganar la Serie Mundial en 1997. Dirigió al equipo de EE. UU. en 2017 cuando los estadounidenses ganaron su único título del Clásico Mundial de Béisbol.

Los Tigres también han retirado al No. 1 (Lou Whitaker), al No. 2 (Charle Gehringer), al No. 3 (Alan Trammell), al No. 5 (Hank Greenberg), al No. 6 (Al Kaline), al No. 11 (Anderson), al No. 16 (Hal Newhouser), al No. 23 (Willie Horton) y al No. 47 (Jack Morris).

El número de Jackie Robinson fue retirado en todas las Grandes Ligas en 1997 y su número 42 está al lado de Anderson y Leyland más allá de los asientos del jardín derecho en Comerica Park.