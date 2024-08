Nuevamente está de moda el tema del por qué el beisbol, deporte mundial, no está en el programa de los Juegos Olimpicos en forma permanente.

La dirigencia olímpica de los Juegos ha tratado este deporte como una actividad de excavadora, y su movimiento de “la mete, la saca”. Y eso ha ocurrido así desde 1984 cuando hubo un campeonato de exhibición en las olimpíadas de Los Angeles, o un poco más atrás en los Olímpicos de Paris de 1900.

Ahora toca a París nuevamente, 124 años después, poner al beisbol en lista negra. No fue tomado en consideración para los Juegos, e igualmente el softbol, una especie de “primo” del beisbol.

¿Y por qué no París 2024?. Porque ese deporte no se juega en Europa, dice el reporte que en Francia solo lo practican unas 13 mil personas y eso es muy chin. Que no tienen estadios de beisbol y que hubiese sido necesario construir varios.

Algunos dicen que el beisbol se puede jugar en parques de fútbol, y tienen razón pues ya ha ocurrido en otros países, pero nunca es lo mismo.

De repente, el beisbol ha sido aprobado para los próximos olimpicos de Los Angeles, la misma ciudad que los acogió como exhibición hace 40 años (1984).

De esos juegos recuerdo muy bien pues viví esa experiencia. Yo estuve allí como periodista y nos alojamos en la villa de la Universidad del Sur de California.

El equipo tuvo de manager a Juan Piñao Ortiz y entre las figuras que luego serían profesionales estuvo el lanzador Ramón Martínez, quien luego sería firmado precisamente por los Dodgers y brilló en Grandes Ligas. Ramón fue la antesala para la firma de su hermano Pedro, un Salón de la Fama.

CAMPEONES, TORNEOS Y RD

Por lo regular Dominicana ha asistido a estos eventos, pero no fue hasta la edición de Tokyo 2021 que el país logró una medalla. Fue el equipo dirigido por Héctor Borg, y que tuvo una serie de veteranos de líderes, quedándose con la medalla de bronce.

Seis campeones ha declarado el beisbol olímpico desde que se hizo oficial en Barcelona 1992. Ese primer año ganaron los cubanos, que repitieron al torneo siguiente en Atlanta, 1996, en Sidney, Australia 2000 ganó Estados Unidos, Cuba campeón en Atenas 2004, Corea en Beijing 2008 y Japón en Tokyo 2021.

NOTAS DE MLB

- Los Yanquis barrieron a los Filis en tres juegos, con una victoria final de 6 por 5.. Es difícil de entender el beisbol porque los Yanquis han estado agonizando y perdiendo más de los que ganan, y Filadelfia ha sido uno de los “duros” de la Liga Nacional. Sin embargo, la barrida no fue tan difícil..Ayer hubo jonrón con bases llenas por D.J. LeMahieu, que batea para .180, y tuvo un total de 6 empujadas… La víctima fue el dominicano Cristopher Sánchez, zurdo, que pone su marca en 7-7 y 3.36 de efectividad.. Néstor Cortés, por los Yanquis, tiró 5.1 innings de 3 hits y 3 carreras. Fue un día tranquilo para Juan Soto, de 3-1 y Aaron Judge, de 4-0… El club tiene en acción ya a Giancarlo Stanton y eso mejora la alineación.

Los dos primeros juegos de la serie fue una fiesta de batazos para el nuevo miembro Jazz Chisholm Jr., quien pegó cuatro cuadrangulares, 2 en cada dia.

MOVIMIENTOS

Boston puso en asignación al lanzador dominicano Yohan Ramírez, quien tenia feo record de 0-5 y 6.20 de efectividad.

- Los Dodgers activaron al lanzador Jack Flaherty, el mejor negocio de los cambios, procedente de los Tigres de Detroit.. Flaherty tiene 7-5 y 2.95 con 133 ponches en 100.2.

Sorpresivamente Houston puso en asignación al relevista dominicano Rafael Montero, con record de 1-2 y 4.70..En 38. 1 innings tenía 23 ponches, pero contrato de 3 años por US$34.5 millones. Todavía le quedaba el 2025, y por eso la sorpresa.

Houston ha adquirido recientemente al zurdo Yuseiki Kikuchi, procedente de Toronto, pero con pobre actuación (4-9 y 4.75)..También al relevista Caleb Ferguson, ex de los Yanquis.

NOTA OLÍMPICA

- Ayer fracasaron en los Olímpicos dos atletas dominicanos, el judoca Robert Florentino y la señora Yvonne Losos, de Ecuestre.. Mañana hay una doble oportunidad de medallas con los boxeadores Cristian Pinales y Junior AlcÁntara pues si ganan estarán asegurando el bronce y 8 millones de pesos (para su uso personal). . Por delante, con posibilidad de medallas, está el deporte de pesas, el tae kwon do, y naturalmente el grupo de atletismo. Falta mucho terreno todavía.