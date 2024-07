¿No va la serie de Titanes?

Hago la pregunta para saber si los organizadores abandonaron la intención de montar este año la Serie de Titanes, Aguilas y Licey, en Yankee Stadium.

¿Por qué la hago? Porque las semanas siguen discurriendo y no se produce un acuerdo entre Lidom, que preside Vitelio Mejía , y Latin Events, de Félix Cabrera y David Ortiz. El proyecto ha pasado a una especie de limbo porque hace varias semanas el abogado de Cabrera, Dr. Julio Cury, ha estado preparando un contrato que nunca termina de concretarse.

Pregunté a distintas personas sobre esta situación y me respondieron varios, de la forma siguiente:

FÉLIX CABRERA: “Claro que la Serie de Titanes va, estamos en negociación con los Yanquis en este momento”.. Le pedí otros detalles, pero se quedó ahì.

DAVID ORTIZ: “Estamos esperando terminar el contrato del play esta semana para hacer la rueda de prensa la semana que viene. Pero, todo va bien por ahora”.

DR. JULIO CURY: “Félix está en conversaciones con los Yanquis diligenciando el estadio. Se que el tiempo se viene encima, pero la culpa no ha sido de èl. Apenas fue la semana pasada que la liga le envió una comunicación que le ha permitido negociar con los Yanquis”.

VITELIO MEJIA-VICTOR GARCIA SUED: No me respondieron.

RICARDO RAVELO, PRESIDENTE DEL LICEY: “ Nada nuevo, cartas van y cartas vienen, y no llegamos a un acuerdo final”.

A pesar del poco tiempo por delante, la Serie podría darse los días 8-9-10 de noviembre, como está pautada, pero hace un mes estoy señalando la necesidad de que se pongan de acuerdo y aceiten esa maquinaria.

Un espía deLidom me dijo que si la Serie no se da, Licey –Aguilas encontrarìan una “compensación económica” presentando par de juegos en Miami durante el round robin, lo cual ya está bajo contrato de los Marlins y Lidom (no precisamente con esos equipos).

Esperemos a ver què sucede.

LOS CAMBIOS: Continuaron ayer los cambios en Grandes Ligas, y esta tarde, 6 P.M., se cierra el plazo.

De lo más relevante de este lunes está el cambio de Justin Turner, de Toronto, a los Marineros de Seattle, aunque el Colorado ya no mete miedo a nadie. Este año tiene ofensiva de .254-6 hrs, 31 empujadas.. Tommy Pham pasó a San Luis, el lanzador Michael Sorenzen de Texas a Kansas City y Tommy Edmon, segunda base, de San Luis a Dodgers.

NOTA DE LOS OLIMPICOS

- Como una bomba cayó en los predios locales la suspensión de Lisvel Eve por dopaje.. No es común que jugadoras de las Reinas del Caribe enfrenten este tipo de situación, que es frecuente en los peloteros dominicanos.. En el pasado hubo un par de casos, pero eso había quedado en el pasado.. En el caso de los dopajes, el atleta por lo regular dice que no conocía el “asunto”,y se lo cargan a “circunstancias”.. Mientras, el equipo perdió el primer juego ante Italia y este jueves se mide a Turquía. Por cierto, a Cristóòbal Marte en las redes le metieron algo de fuego pues dicen que no debió decir que está decepcionado. Más bien, la posición correcta sería emitir un lamento y ofrecer su apoyo, opinaron algunos.

Pero Cristóbal es sincero y por lo regular dice lo que siente . ¿Y el médico del equipo, qué dice?. ¿Sabía o no del medicamento prohibido?.

- En la jornada del lunes le fue bien al tirador Eduardo Lorenzo, pero la nadadora Elizabeth Jiménez no clasificó. Ella es nativa de Santiago.

FALLECIMIENTO: La noche del domingo el lanzador Reyes Moronta se dirigía de Villa Gonzàlez a Santiago, su moto “four Wheel” chocó contra un árbol , fue llevado a un hospital, pero falleció.

Moronta había regresado de México, y allí había actuado con los Diablos Rojos y los Bravos de León. Lanzó durante 6 años en Grandes Ligas con Gigantes de San Francisco, Dodgers, Arizona y los Angelinos, inclusive el año pasado 2023. Aquí, había lanzado con los Gigantes del Cibao los últimos años, y ahora estaba con las Aguilas.

EL DURO: Carlos Estevez, relevista dominicano que pasó de los Angelinos a los Filis, está super bien este año. Sumó 20 salvados, efectividad en 2.38 con 32 ponches en 34 innings. Ahora es parte de un tremendo bulpen de Filadelfia.