Jhonkensy Noel: Nuevo producto de SPM

El pasado Miércoles 26 de Junio marcó el comienzo de un joven que prontamente se convertirá en una estrella de Grandes Ligas por su calidad y la clase de talento que tiene.

Todos los reportes indican que Jhonkensy Noel lo tiene todo para triunfar, su potencial que es fuera de serie lo podrían convertir en el próximo jugador estrella dominicano para las próximas generaciones.

Noel fue firmado a los 16 años de edad por los Guardianes de Cleveland recibiendo un bono de 100,000 dólares en 2018.

El nativo de San Pedro de Macorís debutó ese mismo año en la Dominican Summer League donde bateó .243 disparando 10 jonrones y remolcando 34

carreras y desde ese momento no ha parado de batear, por lo que ya acumula 112 jonrones y eso que no jugó en 2020 donde no hubo Ligas Menores por la

pandemia.

El joven de 22 años que puede jugar 1B-3B así como en los jardines, todavía está en desarrollo y con muchísimas cosas más por aprender, pero quiere hacerlo todo ya en Grandes Ligas donde debutó el pasado miércoles disparando jonrón en su

primer turno al bate en Grandes Ligas.

El poderoso bateador derecho se convirtió en el jugador dominicano número 13 que debuta en Grandes Ligas con jonrón en su primer turno al bate. Pero hay mas, Noel también disparó jonrón en su primer turno al bate en la Liga Dominicana con

las Estrellas Orientales en 2024.

Después de su primer año como profesional en 2018 en la Liga de Verano fue

enviado en el 2019 a jugar por primera vez en Estados Unidos a la Rookie League, ya que para el 2020 que no hubo pelota en las menores, Jhonkensy fue promovido a tres ligas, Rookie y dos Clase A en el 2021 y allí terminó bateando .340 de promedio con 19 cuadrangulares y 66 carreras remolcadas, números sólidos después de estar un año fuera. Ese mismo año fue seleccionado por los Leones del Escogido en la cuarta ronda (Pick #21) en el draft de novatos de 2021 y un año después fue cambiado a las Estrellas orientales con quienes debutó en

2024, pero meses después fue cambiado a los Toros del Este.

En el 2022, Cleveland lo prueba mandándolo a jugar en las tres categoría Clase A, AA y AAA y aunque sólo pudo batear para .229 se las arregló para disparar 22 jonrones y 84 remolcadas.

Para la temporada de 2023, los Guardianes querían ver que tanto podía batear sólo en triple A y efectivamente el jovencito respondió con una actuación sobresaliente .220 de promedio con 27 cuadrangulares y 85 remolcadas.

La organización ya sabía que el talentoso jugador dominicano se estaba desarrollando a todo tren, por eso en 2024 lo dejan que comience una vez más con

Culumbus Clippers sucursal triple A y cuando apenas había jugado 65 partidos tenía .295 de promedio con 18 jonrones y 59 empujadas para luego ser llamado al equipo grande donde hizo su debut.

Jhonkensy Noel de 6'3 y 250 libras ha impresionado con su poder en las Ligas Menores y eso pronto lo veremos en las Ligas Mayores, el petromacorisano ya ha visto acción en 23 partidos donde ha tomado 60 turnos y ha conectado 6 jonrones.

Préstenle mucha atención porque es un prospecto de verdad,