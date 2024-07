Starling Marte: “La rodilla ha venido respondiendo sin molestias”

El jardinero dominicano Starling Marte, de los Mets, dijo que ha venido superando todas las pruebas de los médicos sobre su rodilla y ha dejado de sentir dolor en la última semana.

“He ido avanzando en cada prueba que me han puesto y la rodilla ha venido respondiendo sin molestias, ya solo espero poder correr sobre el terreno y decirles que estoy listo para jugar”

Marte quien pertenece al Escogido en Lidom,. atrapó pelotas y golpeó desde el tee el viernes pasado, mostrando una mejoría en sus condiciones en busque de su recuperación y regreso al juego.

Los Mets se han estado tomando las cosas con calma con su recuperación de una contusión en la rodilla derecha que lo ha dejado fuera de juego desde el 22 de junio.

“Es una lesión de huevo, por lo que no se puede forzar a jugar antes y regresar, porque se puede agravar más, por eso hemos ido paso por paso y si siente alguna molestia tengo que detenerme de inmediato”

El equipo continuará ayudándolo a entrar en acción para tratar de evitar cualquier contratiempo para el veterano frecuentemente lesionado, que no ha jugado más de 120 partidos en una temporada desde 2019.

“Hay lesiones que uno puede seguir jugando y terminar la temporada, pero esta no, no se puede por ser de hueso, jugó dos meses así y por eso se me empeoró hasta que tuve que parar”

Marte está ansioso por volver a la acción del juego y escuchó buenas noticias que sugieren que podría estar más cerca de lo previsto.

“Sí, creo que estoy cerca”, dijo Marte “Después de reunirme con los médicos y revisarse por encima de la rodilla, me dio una buena noticia. Seguiré entrenando con los coaches, pero también se trata de poder coger el ritmo e intentar conseguir un nuevo ritmo”.

Marte salió del juego el 22 de junio contra los Cachorros con lo que en ese momento se consideró dolor en la rodilla derecha y luego se determinó que era un hematoma en el hueso.

"[Los médicos] dijeron que la rodilla en realidad se ve mucho mejor", dijo Marte. "Todavía hay un poco de inflamación por ahí, pero es una de esas cosas que, con los métodos de entrenamiento adecuados y todo eso, eventualmente desaparecerá".

Marte, quien ha lidiado con una buena cantidad de lesiones en los últimos años, incluidas migrañas y una distensión en la ingle en 2023 y una fractura de dedo en 2022, no ha jugado 120 o más partidos de temporada regular en un año desde entonces. 2021, cuando estaba con los Marlins antes de ser traspasado a los Atléticos en la fecha límite de cambios.

“Y eso es lo que el doctor me ha dicho de que siga trabajando, que puedo sentir dolor, pero al otro día me puedo sentir bien, pero hasta ahora hemos ido bien, paso por pasa”

Después de sus múltiples lesiones en los últimos años, Marte y los Mets ingresaron a los entrenamientos primaverales esta temporada buscando mantenerlo lo más saludable posible.

“Ahora lo que sigue es poder correr, eso le dirá a los médicos que tanto puedo hacer, cómo voy evolucionando, si me dejan batear, es un sin número de cosas que tengo que esperar para regresar”

Según el Instituto de Medicina Deportiva de Nueva York, existen tres tipos de hematomas óseos: subcondrales, subperiósticos e interóseos.

Es probable que esto último sea lo que sufre Marte, un tipo de hematoma óseo que normalmente afecta a los atletas en los codos y las rodillas y que "es causado por un impacto repetitivo y compresivo en un área particular y produce daño a la médula ósea".