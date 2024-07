Luis Severino: “Disfruto las Series del Subway porque saben a playoff”

Luis Severino destacó el sabor a play off que tiene los enfrentamientos de las Series del Subway entre Yankees y Mets por la cercanía de los fanáticos de la gran manzana

“Nosotros disfrutamos la serie del Subway, como si fueran de play off, por es que son los dos equipos de la ciudad y los fanáticos están cerca, no se mueven mucho para ir a ver el juego en los estadios” indicó Severino al Listín Diario.

Severino, de 30 años y nacido en Sabana de La Mar y perteneciente al Licey en Lidom lanzó para los Yankees de 2015 a 2023 antes de que la última temporada baja recibiera un contrato de un año por valor de 13 millones de dólares de los Mets.

"He hecho muchos amigos aquí, no sólo jugadores, sino también coaches y personal con los que me mantengo en contacto, así que, si no ganamos, me gustaría que lo hicieran los Yankees".

Antes de que los equipos jugarán el mes pasado en el Citi Field, el manager Carlos Mendoza realineó su rotación para iniciar con los zurdos David Peterson y Sean Manaea contra los Yankees.

Severino no estuvo programado para lanzar contra los Yankees, para su decepción por segunda Serie Subway consecutiva, y por mucho que Severino presionó para comenzar esta semana en su antiguo terreno, Mendoza colocó a José Quintana y a Sean Manaea para estos juegas de esta edición del Subway 7

“Para está segunda parte me concentraré más en mi localización de mis pitcheos, recta, pitcheo secundario, tirar menos pitcheos entre bateadores, para poder navegar más pegao en el juego”

Severino (7-3) se llevó la victoria el sábado pasado, contra los Marlins en Miami, permitiendo dos hits y tres bases por bolas en seis entradas en blanco en una victoria por 1-0 sobre los Marlins. Ponchó a siete.

“Si me mantengo saludable puedo titar el doble de entradas, porque no, me siento bien, estoy tirando buenos innings, cada vez que me dan la bola puedo tirar hasta seis entradas”

El derecho realizó 53 de 91 lanzamientos para strikes para iniciar la blanqueada combinada, dándole a su novena apertura de calidad de la temporada.

“Estamos saludables, estamos jugando buena pelota, y con la llegada de Senga nos ponemos mejor, tenemos los ánimos en alta y ready para lo que viene”

Es el abridor más confiable de los Mets esta temporada, durando al menos seis entradas en ocho viajes consecutivos al montículo desde principios de junio y registrando efectividad de 3.66, WHIP de 1.18 y K:BB de 34:13 en 51,2 entradas en ese tramo.

La próxima salida de Severino será en casa la próxima semana contra Atlanta.