Tras la salida de Juan Soto, el récord de San Diego luce similar al del año pasado

Juan Soto llegó y se fue, y los Padres de San Diego no parecen haber cambiado mucho.

En agosto de 2022, los Padres tenían un récord de .500 por 12 juegos cuando adquirieron a Soto en un acuerdo espectacular con los Nacionales de Washington. Ese año terminaron en un distante segundo lugar detrás de los Dodgers en la División Oeste de la Liga Nacional, pero luego vencieron a Los Ángeles en los playoffs y llegaron a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El año pasado, San Diego terminó con un decepcionante récord de 82-80 a pesar de la gran producción de Soto. Los Padres lo cambiaron a los Yankees en la temporada baja y, aunque ha sido una gran pérdida (Soto ha jugado brillantemente en Nueva York), San Diego está prácticamente en la misma situación. Los Padres tienen un récord de 52-50 después de la victoria del domingo sobre Cleveland.

San Diego terminó con un diferencial de carreras de más-104 el año pasado, y el equipo de esta temporada no está en ritmo de terminar ni cerca de eso, pero aún así es notable cómo la llegada y salida de un jugador de calibre MVP no convirtió a los Padres en un gigante y no los dejó fuera de la contienda.

En el canje de 2022, San Diego envió al primera base Luke Voit, al zurdo MacKenzie Gore, al campocorto CJ Abrams, al derecho Jarlin Susana y a los jardineros Robert Hassell III y James Wood a Washington. Los Padres recibieron a Soto y al primera base Josh Bell.

Gore ha sido un pilar de la rotación de los Nacionales, aunque bastante mediocre, y Abrams se ha convertido en un All-Star. Juntos, han valido más victorias por encima del reemplazo para Washington de lo que valió Soto en su temporada y algo más con los Padres, según Baseball Reference. Y Wood llegó recientemente a las mayores como uno de los principales prospectos del juego.

La temporada pasada, San Diego traspasó a Soto y al jardinero Trent Grisham a los Yankees por el receptor Kyle Higashioka y los lanzadores derechos Michael King, Randy Vásquez, Jhony Brito y Drew Thorpe. King, Vásquez y Higashioka han contribuido con los Padres esta temporada, y Thorpe fue un prospecto clave en el canje que llevó a Dylan Cease a San Diego en marzo.

En ambos casos, el equipo que negociaba con Soto salió bien parado a pesar de haber cambiado a un jugador que es casi una apuesta segura con el bate.