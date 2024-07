Hernández y Smith guían Dodgers a vencer a los Medias Rojas en 11 entradas

Will Smith conectó un sencillo con las bases llenas y un out en la undécima entrada para remolcar a Kiké Hernández y los Dodgers de Los Ángeles remontaron para vencer el sábado 7-6 a los Medias Rojas de Boston.

Smith conectó un hit al jardín central ante Greg Weissert (2-2) para darle la victoria a los Dodgers.

"Fue de ida y vuelta todo el partido. Fue divertido salir victorioso", dijo Smith. "Solo trato de hacer que un lanzamiento batee y se eleve en el aire".

Hernández fue el corredor automático en la segunda base para comenzar el undécimo episodio. Avanzó a tercera con un toque de sacrificio del bateador emergente Cavan Biggio. Chris Taylor recibió base por bolas y Shohei Ohtani recibió una base por bolas intencional para preparar el escenario para Smith, quien conectó el sexto hit de su carrera y el primero desde 2022.

"No quieren que Shohei les gane, así que esta noche era la oportunidad de Will. Me siento igual de cómodo con cualquiera de esos muchachos en el plato con el juego en juego. Fue una gran victoria", dijo el manager Dave Roberts.

Hernández, quien entró en la séptima, mantuvo a los Dodgers con vida en dos ocasiones. Empató la pizarra a 4 en el noveno con un jonrón solitario entre el jardín izquierdo y central ante el ex cerrador de los Dodgers, Kenley Jansen.

Fue el primer jonrón que Jansen ha permitido esta temporada.

"Me dio uno para que lo manejara y no lo eché de menos. Pude hacer contacto y después de eso, fue solo modo de competencia", dijo Hernández, quien cumplió 10 años de servicio en MLB el sábado.

Hernández luego igualó la pizarra 6-6 en el décimo con un hit por el medio para impulsar a Andy Pages, cuyo doble con un out trajo al plato al corredor automático Freddie Freeman.

Blake Treinen (3-2) se llevó la victoria al retirar a Boston en orden en el undécimo episodio.

Tyler O'Neill conectó un par de jonrones de dos carreras para los Medias Rojas, que habían ganado seis juegos consecutivos decididos por una carrera.

Con Jarren Durán como corredor automático en el décimo episodio, el jonrón de dos carreras de O'Neill ante Evan Phillips al inicio de la entrada le dio al bateador designado de los Medias Rojas su tercer juego de múltiples jonrones de la temporada.

O'Neill le dio a Boston una ventaja de 4-3 en la séptima entrada con un batazo de dos carreras al bullpen de los Dodgers en el jardín izquierdo. Fue la quinta vez en sus siete años de carrera que tuvo al menos cuatro carreras impulsadas en un juego.

"Hizo algunos buenos swings. Eso es lo que puede hacer", dijo el manager de Boston, Alex Cora. "No todos los días va a estar al 100%. Lo sabemos, pero en la caja de bateo es un cambio de juego. Tuvo un partido sobresaliente".

Durán remolcó las otras dos carreras de los Medias Rojas en la quinta entrada con un doble contra la pared entre el jardín derecho y central.

Bryan Bello permitió tres carreras y cinco hits y ponchó a siete en seis entradas. Fue el séptimo juego consecutivo en el que un abridor de Boston trabajó al menos seis entradas, su racha más larga desde una racha de ocho juegos en 2018.

Gavin Lux también conectó un jonrón para Los Ángeles con un batazo solitario apenas por encima de la cerca entre el jardín derecho y central en el segundo.

El abridor de los Dodgers, Justin Wrobleski, no permitió carrera en 4 1/3 entradas y ponchó a cinco.