¿Quién entrenó a Adrián Beltré y por cuánto firmó?

“Yo quería hacerlo segunda base, pero Beltré me dijo ‘esa base a mí no me gusta, porque por ahí no le dan duro’. Él siempre fue loco con su esquina caliente”.

Esas son las palabras del hombre que entrenó a Adrián Beltré cuando éste solo tenía 12 años de edad, contando una de las tantas conversaciones que tuvo con el en ese entonces niño, pero que cuyo techo era infinito.

En el 1992, Franklin Rodríguez recibió a Beltré en su liga de manos de un tío del jugador, y aunque a primera instancia lo vio con varias libras de más para su edad, al momento de verlo jugar se convenció de que tenía en sus manos algo especial.

“Cuando lo vi batear le sentí un aura diferente, sabía que no era un niño común y corriente que estaba llegando a la liga. Ahora bien, la mejor versión de Beltré se empezó a notar cuando ya él tenía un año conmigo, él a los 13 años ya parecía un grandes ligas”, sostuvo el entrenador.

Rodríguez, quien además de todavía trabajar en su liga se desempeña en la actualidad como encargado de Deportes para la provincia Santo Domingo, indicó que su anhelo era que Beltré sea segunda base, pero éste no se sentía bien en esa posición.

“Él tenía un pivote que ni en Grandes Ligas lo tenían en ese tiempo. Sus manos eran muy rápidas y tiraba duro, por eso quería que fuera segunda base, pero entonces él no le gustaba porque por segunda los batazos no eran tan fuertes, ‘por aquí no le dan duro’ él me decía”, sostuvo Rodríguez.

Bono de firma

Rodríguez indicó que como era muy amigo del scout de los Dodgers de los Angeles, Pablo Guerrero, le habló a él sobre Beltré, sin embargo la voz se fue corriendo cada vez más, y llegaron a ser decenas de scouts los que le preguntaban por el adolescente.

“Yo le dije a Pablo que le tenía un muchacho que con 13 años le daba más duro que los que tenían 17 y 18 en ese momento. Él se sorprendió cuando yo le dije eso, pero cuando lo vio jugar, Beltré dio un jonrón que todavía la están buscando la pelota, desde ahí él se enamoró”, dijo Rodríguez.

“Como Beltré todavía no tenía la edad necesaria para poder hacer negociaciones con los scouts, yo le di mi palabra a Pablo de que se lo iba a guardar para que sean los Dodgers que lo firmaran, y lo que yo hacía era que practicaba con Beltré a las 12 del mediodía, porque a esa hora no iban scouts, para que cuando ellos llegaran, no lo vieran”, añadió.

En el 1995, los Dodgers le dieron un bono de firma de 17,500 dólares a Beltré, y el resto fue historia.

Este domingo, Beltré se convertirá en el quinto dominicano en ser exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown, con una carrera intachable, siendo considerado el mejor tercera base latino de todos los tiempos, y uno de los mejores también en sentido general.