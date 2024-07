¿Y los dos campeones?

Habiendo celebrado casi 100 juegos por cada club de liga mayor, es prudente echar una mirada a los dos equipos campeones del 2023, aquellos que asistieron a la serie mundial: Arizona Diamondbacks y Texas Rangers.

¿En qué están esos clubes, se perfilan con posibilidades de asistir de nuevo al clásico de octubre? Al menos, uno de ellos tiene chance de ir a postemporada.

ARIZONA: Los Cascabeles de Arizona fueron a la serie mundial del año pasado , pese a tener un pobre record de 84-78, y se metieron en play off vía wild card.

Ahora tienen marca de 49-48, tan solo una victoria en positivo, y están en segundo lugar de la División Oeste, a 7 de los Dodgers.

En lo colectivo, este club tiene contradicciones: es primero en carreras anotadas con 482, en promedio de bateo es 5to. lugar con .254, y en jonrones es 8vo. con 102. Sin embargo, le va muy mal en su cuerpo de pitcheo con efectividad de 4.56, muy alta, en el puesto 13 de la liga.

Arizona también tiene buena posición en el wild card de la Nacional, que encabezan Atlanta, San Luis y Mets. Los Diamondbacks están a 1 juego del tercer lugar, en una lucha cerrada, y hay mucho espacio por delante. En la ofensiva, ellos han tenido buen desempeño en Cristian Walker con 22 jonrones, 66 empujadas, el dominicano Ketel Marte con 19-57, y Joc Pederson con 13 jonrones.. El novato del año en 2023, Corbin Carroll, que ha estado por debajo con .212-5-32. También Geraldo Perdomo, quien pegó 6 jonrones y 47 impulsadas la pasada campaña, ahora está en .277-0-11

Zac Gallen, su estelar lanzador, está en 6-5 y 3.82 de efectividad.

TEXAS RANGERS: El record de los texanos está en 46-50, y han caminado mal todo el año. Está en tercer lugar de la División Oeste, a 5 juegos, con Seattle y Houston por delante. El sistema de wild card de la Liga lo encabezan los Yanquis, Minnesota y Boston.

Y en el wild card hay un gran grupo formado por Kansas City, Houston, Tampa Bay, Detroit y Texas.

Colectivamente, este club tiene efectividad de 3.98 para el 8vo. puesto de la liga, en bateo .242 para igual posición, en jonrones 101 para el 9no. Y en anotadas 414 para el 8vo. Todo malo, y por eso están detrás.

UN POCO MÁS

El zurdo Andrew Haney, de Arizona, tiene marca de 3-10 y 3.79, es decir que ha recibido poco apoyo ofensivo en sus presentaciones…El derecho Nathan Eovaldi tiene 6-3 y 2.95 de efectividad…. El cerrador de este año es Kirby YaTes, con 3-1 y 1.05, más 16 salvados.. El dominicano José Leclerc anda en el cuerpo de preparación con 3.92 de efectividad, un solo salvado.

NOTAS DE LA MLB

La actividad de Grandes Ligas se reanuda este viernes con la celebración de 15 partidos. Es una larga pausa de 4 juegos, un tremendo descanso para todos.

-Desde el año 2000 hacia acá se han celebrado 24 ediciones, y el resultado por liga es el siguiente: La Americana 19, la Nacional 4 y uno fue declarado empate. ¿Por qué tanta diferencia, tiene la Americana calidad superior a la Nacional?.. Y no me hagan el cuento de que es solo circunstancia. Antes no era así.

-En cuanto a títulos de serie mundial por ligas, las cosas están parejas desde dicha fecha: 13 para la Liga Americana, 12 para la Liga Nacional. Ahí hay otro melao.

INMORTAL.- Luis Angel Montalvo acaba de ser elegido como inmortal del deporte dominicano en calidad de promotor. ¿Y quién es él?. Es un eterno instructor y formador de peloteros, y en tiempos pasados fue dirigente de la selección nacional de beisbol amateur. Fue el manager de RD en el torneo Centroamericano y del Caribe de 1982 en Cuba, ganador de medalla de plata, y en múltiples eventos. En esos tiempos, los tres principales dirigentes es Rafael Luis López, Montalvo y Willy Brito, para el beisbol amateur, entre otros. Ha trabajado mucho en Campo Las Palmas, de los Dodgers.