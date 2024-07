Jarren Durán, el astro que más brillo en el Juego de Estrellas

Jarren Duran, el Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas, conectó un jonrón de dos carreras para romper el empate en la quinta entrada y la Liga Americana venció el martes 5-3 a la Liga Nacional para su décima victoria en los últimos 11 Juegos de Estrellas.

El novato de Pittsburgh Paul Skenes lanzó una primera entrada sin hits para la Liga Nacional, alcanzando dos veces las 100 mph, y Shohei Ohtani conectó un jonrón de tres carreras en la tercera para una ventaja de 3-0.

Juan Soto conectó un doble de dos carreras y anotó con sencillo de David Fry para empatar el marcador en el tercero, y Durán bateó profundo ante Hunter Greene de Cincinnati.

Durán es el quinto jugador de Boston en ser MVP del Juego de Estrellas, el primero desde JD Drew en 2008. Los otros fueron Pedro Martínez en 1999, Roger Clemens en 1986 y Carl Yastrzemski en 1970.

El lanzador derecho de Oakland, Mason Miller, se llevó la victoria después de lanzar a 103.6 mph, el más rápido en el Juego de las Estrellas desde que se comenzó a llevar un registro en 2008. El lanzador derecho de Cleveland, Emmanuel Clase, ponchó a dos en la novena para llevarse el salvamento.

Skenes, de 22 años, que ha lanzado sólo en 11 partidos de Grandes Ligas desde que fue seleccionado en el primer lugar del draft en julio pasado, se convirtió en el primer abridor novato desde 1995 y tuvo la menor cantidad de partidos jugados por cualquier jugador en ser incluido en un equipo All-Star. El lanzador derecho lanzó un primer turno sin hits, con una base por bolas con dos outs a Soto antes de que su compañero de los Yankees, Aaron Judge, bateara un roletazo para out forzado en el siguiente lanzamiento.

Skenes lanzó 11 de 16 lanzamientos como strikes, con siete bolas rápidas de hasta 100.1 mph.

Ohtani, que ha bateado 29 veces en la primera temporada de su contrato récord de 700 millones de dólares por 10 años con los Dodgers de Los Ángeles, conectó un batazo de 400 pies hacia el jardín derecho ante Tanner Houck. Eso se produjo después de que el lanzador derecho de Boston permitió sencillos a los dos primeros bateadores que enfrentó: el bateador número 9 Jurickson Profar y el primer bate Ketel Marte.

“No he bateado muy bien en el Juego de Estrellas, así que me siento aliviado de haber puesto la pelota en juego”, dijo Ohtani. “Simplemente me concentré en tener un turno al bate regular como si estuviera en la temporada regular”.

Cuando Ohtani se enfrentó a Miller en el quinto, se ponchó con un slider de 89,2 mph que se fue bien adentro y fuera de la zona de strike. Eso fue después de recibir dos strikes con rectas de más de 100 mph.

El primer jonrón de Ohtani en un Juego de Estrellas lo convirtió en el primer jugador de los Dodgers en conectar un jonrón en el Clásico de Mediados de Verano desde el receptor miembro del Salón de la Fama Mike Piazza ante Charles Nagy de Cleveland en 1996 en el Veterans Stadium de Filadelfia. Once días después de su cumpleaños número 30, Ohtani fue un All-Star por cuarta vez, su primera con la Liga Nacional.

Anthony Santander, de Baltimore, después de reemplazar a Soto en el jardín derecho, tuvo un sencillo con dos outs en el quinto antes del jonrón de 413 pies de Duran al jardín derecho central después de haber reemplazado a Judge en el centro.

La Liga Americana tiene un récord de 48-44-2 en el Juego de Estrellas, y había ganado nueve seguidos antes de la victoria de la Liga Nacional por 3-2 el año pasado en Seattle.

El abridor de la Liga Americana, Corbin Burnes, llegó a Texas la mañana del partido después de pasar tiempo en casa con sus hijas gemelas recién nacidas. El lanzador derecho de Baltimore permitió una base por bolas y luego un doble con dos outs a Bryce Harper antes de salir de su entrada con un batazo de regreso de William Contreras, su receptor la temporada pasada en Milwaukee.

Después de su lanzamiento por debajo del hombro de la pelota a la primera base, Burnes tenía una gran sonrisa en su rostro cuando siguió trotando y envolvió su brazo alrededor de Contreras en la línea de base.