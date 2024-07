Delegación jugadores dominicanos orgullosos de poder estar en Juego de Estrellas

Los trece jugadores dominicanos que fueron seleccionados para la edición de este año del segundo Juego de Estrellas que se celebra en Arlington Texas, dijeron estar orgullosos y honrados de poder estar presentes.

El Juego de Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol del 2024, es presentado por MasterCard, en su edición 94º, está vez en el en el Globe Life Field en Arlington, hogar de los Rangers de Texas.

“Este es uno de nuestros logros, no todo el mundo viene aquí, es algo muy especial para nosotros y se ha trabajado para lograr estos resultados” dijo Emanuel Clase, de Cleveland.

Torey Lovullo de los Diamondbacks de Arizona dirigirá el equipo de la Liga Nacional y Bruce Bochy de los Rangers de Texas dirigirá el equipo de la Liga Americana. El partido será televisado a nivel nacional por Fox y por Teleantillas canal 2 para la República Dominicana.

“Cada vez que vienes a un Juego de Estrellas, para nosotros es un logro y formar parte de un juego, tú no sabes, cuando puedas regresar” relató Soto Pacheco, en el encuentro con los medios desde el terreno del Globe Life Field, hogar de los Rangers de Texas.

Esta es la segunda vez que los Rangers son anfitriones del Juego de Estrellas en la historia de la franquicia. El juego anterior fue el de 1995 en The Ballpark en Arlington, que fue rebautizado y reconfigurado como Choctaw Stadium después de que los Rangers se mudaron al Globe Life Field en 2020.

“Me siento Feliz y orgulloso de estar aquí y dar lo mejor de mí, que es lo más importante, sobre todo que la última vez que vine, los niños estaban muy pequeños, ahora podremos disfrutar más en familia”

Es el primer Juego de Estrellas desde 1934 que será organizado por los campeones reinantes de la Serie Mundial, con 24 jugadores fuera de los Estados Unidos de ocho países distintos,

También hay 24 seleccionados al Juego de Estrellas nacidos fuera de EE.UU. en los rosters de 2024, con jugadores que representan a la República Dominicana (12 All-Stars), Venezuela (seis), Japón (dos), Puerto Rico (dos), Canadá (uno), Cuba (uno), Curazao (uno) y México (uno).

“Esta era una de mis metas, participar en mi primer Juego de Estrellas, estar en estos eventos te pone en otro nivel, muchos nunca pueden jugar uno en muchos años de su carrera” indicó Christopher Sánchez, de los Phillies.

La Liga Americana buscará recuperarse de una derrota por 3-2 la campaña pasada en Seattle, mientras que la Liga Nacional buscará victorias consecutivas por primera vez desde que ganó tres seguidos de 2010 a 2012.

“Esto es una nueva oportunidad para mí, para mi carrera, fue un momento bien esperado, por mí y mi familia” exclamó Ketel Marte, de Arizona.

La Liga Americana tiene la ventaja de por vida con 47 victorias y 44 derrotas, y dos empates. Ha dominado en las últimas décadas, perdiendo sólo siete veces desde 1988 y cuatro desde 1997.

“Cada vez que vengo a estos juegos es representado a mi país y a mi familia, son momentos especiales, yo ya lo hacía desde niño cuando mi Papá me traía desde pequeño” señaló el hijo de Vladimir Guerrero.

La Americana ganó 13 Juegos de Estrellas consecutivos desde 1997 hasta 2009. Después de tres derrotas seguidas de 2010 a 2012, la L.A. luego ganó nueve en fila.

“Lo cogí de sorpresa, aunque mucha gente me decía que sí, que sería parte del juego de este año, por el año que he tenido, que me ha estado yendo muy bien y para mí es un honor de representar a Minnesota en el juego “explicó Willy Castro.

Los primeros dominicanos que participaron en el Juego de Estrellas fueron el inmortal de Cooperstown Juan Marichal y Felipe Alou, en 1962.

“Contento de estar aquí por una segunda vez, ya que cuando vine perdí las competencias y quiero tratar de ganar” reconoció José Ramírez.

Un total de 123 dominicanos han sido seleccionados al denominado Clásico de las Estrellas.

“El Juego de Estrellas es el mejor reconocimiento que se puede obtener a mitad de temporada”, reseñó Teoscar Hernández.