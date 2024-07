Felipe Alou ganó el Partido de Estrellas del 1995 que contó con 17 Salón de la Fama

Solo un manager dominicano ha tenido la oportunidad de dirigir un Juego de Estrellas del béisbol de las Grandes Ligas.

Ese honor corresponde a Felipe Alou quien estuvo al frente de la tropa de la Liga Nacional en la versión número 66 que tuvo como escenario The Ballpark in Arlington en Texas, precisamente la ciudad que albergará la edición de esta noche.

Como el año anterior no se pudo celebrar la Serie Mundial debido al paro patronal que detuvo las acciones en agosto de 1994, se decidió que los managers del próximo Partido Estelar serían los que pertenecían a los equipos con mejores marcas en cada liga.

Felipe era el dirigente de los Expos de Montreal que con foja de 74-40 lideraban las Ligas Mayores al momento de que se paró la estación. Buck Showalter, de los Yankees, fue quien tuvo el honor por la Liga Americana.

Un total de 17 jugadores que forman parte del Salón de la Fama estuvieron en las nóminas de los equipos. Seis de los convocados fueron dominicanos.

El partido fue ganado por la Liga Nacional con pizarra de 3-2. El pitcheo de la Americana dejó a sus rivales en solo tres imparables, pero los tres fueron cuadrangulares.

La reducción del calendario del 1995 determinó que la brecha de ese Juego de Estrellas fuera de solo dos días y que varios jugadores, a la hora de terminar el desafío, ya se encontraban volando fuera de Texas para unirse a sus respectivos equipos ya que tenían partidos al día siguiente.

La primera bola fue lanzada por Nolan Ryan, raudo pitcher derecho Salón de la Fama nativo de Texas. La asistencia fue de 50,920 fanáticos y el Más Valioso fue Jeff Conine, de los Marlins de Florida, quien dio el jonrón que rompió un empate 2-2 en la octava entrada. Craig Biggio y Mike Piazza también volaron la cerca por la Nacional y Frank Thomas lo hizo por la Americana.

Heathcliff Slocumb fue el pitcher ganador y perdió Steve Ontiveros.

Titulares

Nacional: C - Mike Piazza, Dodgers, 1b- Fred McGriff, Bravos, 2B - Craig Biggio, Astros, 3B - Matt Williams, Gigantes, SS - Ozzie Smith, Cardenales, OF - Barry Bonds, OF - Lenny Dykstra, OF - Tony Gwynn.

Americana: C - Iván Rodríguez, Rangers, 1B - Frank Thomas, Medias Blancas, 2B - Carlos Baerga, Indios, 3B - Wade Boggs, Yankees, SS - Cal Ripken Jr., Orioles, Of - Albert Belle, Indios, OF - Ken Griffey Jr., Marineros, OF - Kirby Puckett, Mellizos, BD - Edgar Martínez, Marineros.

Lanzadores

Nacional: Tyler Green, Filis, Randy Myers, Cachorros, Denny Neagle, Piratas, Hideo Nomo, Dodgers, Carlos Pérez, Expos, Greg Maddux, Bravos, Heathcliff Slocumb, Filis, John Smiley, Rojos, Tom Henke, Cardenales, Todd Worrell, Dodgers.

Americana: Erik Hanson, Medias Rojas, Dennis Martínez, Indios, José Mesa, Indios, Chuck Finley, Angelinos, Randy Johnson, Marineros, Steve Ontiveros, Atléticos, Kenny Rogers, Rangers, Kevin Appier, Reales, Lee Smith, Angelinos, David Wells, Tigres.

Reservas

Nacional: Darren Daulton, C, Filis, Mark Grace, 1B, Cachorros, Mickey Morandini, 2B, Filis, Bobby Bonilla, 3B, Mets, Vinny Castilla, 3B, Rockies, Barry Larkin, SS, Rojos, José Offerman, SS, Dodgers, Jeff Conine, OF, Marlins, Ron Gant, OF, Rojos, Raúl Mondesí, OF, Dodgers, Sammy Sosa, OF, Cachorros, Reggie Sanders, OF, Rojos, Dante Bichette, OF, Rockies.

Americana: Mike Stanley, C, Yankees, Tino Martínez, 1B, Marineros, Mark McGwire, 1B, Atléticos, Mo Vaughn, 1B, Medias Rojas, Roberto Alomar, 2B, Azulejos, Kevin Seitzer, 3B, Cerveceros, Gary DiSarcina, SS, Angelinos, Jim Edmonds, OF, Angelinos, Kenny Loftton, OF, Indios, Paul O´Neill, OF, Yankees, Manny Ramírez, OF, Indios.

Salón de la Fama: Piazza, McGriff, Biggio, Ozzie Smith, Gwynn, Rodríguez, Thomas, Boggs, Ripken Jr., Griffey Jr., Puckett, Edgar Martínez, Maddux, Johnson, Lee Smith, Larkin y Alomar.

Dominicanos: Pérez, Mesa, Offerman, Mondesí, Sosa y Ramírez.