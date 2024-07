¿Terminó la litis?

Ayer surgieron informaciones positivas alrededor de la Serie de Titanes de Aguilas-Licey en Nueva York en noviembre próximo. Los detalles apuntan a lo siguiente.

-El colega Tenchy Rodríguez lo afirmó en sus redes bien temprano: "habemus serie de Titanes entre Licey y Aguilas en noviembre, serán tres juegos en Yankee Stadium". Si Tenchy lo afirma luce verdad porque es enllave de David Ortiz y Félix Cabrera.

-Pregunté luego al propio Cabrera y me respondió positivamente. “Sí , llegamos a un acuerdo”. Le hice varias preguntas adicionales, pero no me respondió más.

- Pregunté a Vitelio Mejìa, presidente de Lidom, y no respondió. Sin embargo, su director de prensa, Satoski Terreno, me envió un párrafo al entrar la noche diciendo lo siguiente. “en mi condición de director de prensa de Lidom, esta es la posición oficial hasta este momento en relación con los juegos en NY. La situación es que ellos (Latin Events), manifestaron su aprobación en principio de la propuesta recibida por L idom, pero Lidom les requirió la aprobación expresa de cada condición de dicha propuesta, lo que todavía no ha ocurrido”.

De esto se interpreta que Lidom está esperando una carta de Latin Events detallando la aceptación de las condiciones. Mientras, siguen en blanco.

A Cabrera y demás les recomiendo que se apuren, porque ya noviembre está muy cerca. Me luce que seguirán dando rodeos hasta que comience el campeonato.. Y ustedes saben lo que sucederá con la serie, versión 2024.

LOS CONTRATOS

Ayer tuve contacto con los presidentes de varias instituciones de periodistas deportivos del país sobre la consideración de Juan José Rodríguez de que en Lidom se paga muy poco dinero.

Lo hice, en especial, con las ciudades que sirven de sede a los equipos de la pelota invernal. Solamente una persona, la señora Nancy Santana, no tuvo tiempo de responden pues estaba en ruta hacia San Pedro, desde Santo Domingo. Ella ha sido juramentada presidenta de los cronistas SPM precisamente esta semana. ¿La ACD, o la ACDS han tenido alguna vez una presidenta?. Nunca ha sucedido tal cosa pues en ambas entidades siempre ha reinado “El Machismo”.

El tema es que cada periodista negocia su asunto, y surge otra vez lo que siempre he recomendado: al menos deberían exigir contratos de varios años, por buenas sumas, para lograr mayor estabilidad e identificación. Mientras tanto, los colegas hacen acuerdos verbales y eso da poco respeto. No debe ser.

NOTAS DE MLB

- Paul Skenes , el novato sensación de los Piratas de Pittsburgh, arrasó nuevamente ayer tirando 7 innings sin hit y 11 ponchados. En su primera campaña, con apenas 11 aperturas, tiene 6-0 y .190 de efectividad, y se afinca como un estelar.. Dejó el partido con 99 lanzamientos, para no forzar, según declaró el manager Derek Shelton. En el 8vo. el relevista Colin Holderman permitió sencillo, y los Cerveceros de Milwaukee se quedaron con dos.. Los Piratas anotaron su carrera en la parte alta del 7mo, y Skenes pudo optar por la victoria. Ahora tiene 66.1 innings, solo 48 hits, y 89 ponchados. Es un mastodonte de 6 pies 6 pulgadas y solo 22 años de edad.

EL 22: Anoche temprano, Juan Soto disparó su jonrón 22, en el tercer juego de la serie entre Yanquis y Tampa Bay. El manager Aaron Boone no sabe què hacer, y ayer puso de primer bate a Alex Verdugo, que hace poco era cuarto bate..Se le cayó la ofensiva de Anthony Volpe, y en la alineación completa hay poco que esperar… Soto tiene proyección para acercarse a los 40 jonrones.. Su mayor cantidad de por vida ha sido de 35 en 2023.

MOVIMIENTOS: Los Cachorros de Chicago llamaron de nuevo al jardinero Alexander Canario, que estaba en Iowa, triple A.. Canario estuvo en el equipo anteriormente agotando 22 turnos, promedio en .273 con jonrón y dos empujadas… En triple A tenia 16 jonrones en 231 turnos.

- Los Angelinos bajaron al lanzador José Marte, quien había aparecido en 9 juegos, efectividad en 3.55..En 12.2 entradas tenía 8 ponches.