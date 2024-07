Martes picante

¿Cómo anda el ambiente deportivo dominicano en la actualidad? Qué se está moviendo, por arriba y por abajo?. Veamos.

BALONCESTO: Terminó a satisfacción el intento de la selección dominicana de colarse hacia los Juegos Olímpicos. Gran parte de los seguidores del basket quedaron satisfechos porque los chicos llegaron a poquita cosa de alcanzar el sueño y perdieron ante una potencia llamada Croacia. Los críticos comentaron duramente dos aspectos:

1. La falta de un gerente general de la selección, ausencia que limita todo al poder sobrenatural del presidente de la Federación, Rafael Uribe. Eso es típico en Dominicana, a pesar de que abundan los comentarios ácidos. Ahí está el señor Yunior Páez, funcionario de Fedombal y quien siempre da la cara en todo, pero no ostenta el cargo de Gerente. El Yipi, que es su apodo, es amigable y colaborador.

2. Los periodistas de Listín Diario hicieron ayer un grupo de jugadores que no fueron al repechaje olímpico, y son tantos que pudieron formar dos equipos más con suficiente calidad. Eso “da cuerda”, porque de cinco NBA que tiene Dominicana actualmente solo asistió uno. La “cuerda” crece , también, porque los boricuas se colaron y jugaron en su propia casa una pata del evento.

3. ROLETAZO: Juan José Rodríguez, el hombre del Tizón Deportivo y la famosa Nevera que nadie conoce, soltó un rolin bien fuerte respecto de Lidom. Resulta que Juan José narra todo el año beisbol de Grandes Ligas, es experto en beisbol, tiene un programa de radio cada día con casi 4 décadas, y también un programa sabatino.

Ha laborado en varios equipos de Lidom, pero hace tres años está en la agencia libre luego de trabajar para los Toros. ¿Y qué dijo? Que no trabaja Lidom porque pagan cheles, porque pagan muy poco, y eso parece ser cierto. Lo dijo en La Hora del Deporte, el pasado domingo, y eso será tema para ser ampliado.

HACIA NY: Anoche, finalmente, había una reunión programada entre la gente de Lidom y los de Felix Cabrera. El encuentro sería en las oficinas del estadio Quisqueya y se supone que llegarían a algunos acuerdos.

Uno de los puntos más controversiales del contrato para montar la serie de Titanes este año entre Licey-Aguilas es el asunto del costo del estadio. El Citi Field es manejable, el Yankee Stadium es muy caro y por ahí se complica.

A este momento, ya habrá noticias para comentar sobre dicho encuentro.

LO NUEVO: Ampliando lo anterior, digamos que se dio la reunión, inclusive estuvo el señor David Ortiz, Hall of Fame de Cooperstown. No entiendo muy bien su asistencia porque el señor Big Papi debe entender que lo que se discute en esa mesa no es un asunto de beisbol, es un tema de puro negocio.

Y que los protagonistas son Licey y Aguilas, con Vitelio Mejía en medio, intentando buscar una solución. ¿Tiene algún impacto la figura y presencia de David en ese tipo de encuentro? Claro que sí, pero no es decisiva al momento de determinar los asuntos del “negocio”.

Al final, la reunión quedó en nada. No hubo mucho avance, y la gente de Félix Cabrera deberá hacer una nueva propuesta, remendada, a ver como quedan las cosas.

El presidente del Licey, Ricardo Ravelo, estuvo presente, y el presidente de las Aguilas, Víctor García Sued, fue consultado vía zoom.

Pienso que ellos deberían ponerse una fecha límite para decidir el camino a seguir, con las siguientes posibilidades:

1.-Lidom regresa con Latin Events.

2do. Lidom se va con el nuevo ofertante Stanley Schlein.

3ro. Suspender la serie y terminó el tema.

El Yankee Stadium es muy caro, el Citi Field es barato y por ahí anda el asunto.

Lidom necesita terminar el tema porque ni siquiera calendario tiene para el próximo torneo y eso mantiene incómodos a todos.

Cabrera quiere volver a presentar el evento , pero las cifras no le gustan.