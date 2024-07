Yariel consigue su 1ra victoria y los Azulejos vencen Marineros

Yariel Rodríguez permitió un hit en seis entradas en blanco para su primera victoria, Alejandro Kirk conectó tres hits y remolcó dos carreras y los Azulejos de Toronto vencieron el sábado 5-4 a los Marineros de Seattle.

Rodríguez (1-3) tuvo posiblemente la mejor apertura de su breve carrera en las Grandes Ligas y siguió con una excelente salida en su última salida contra Houston. Rodríguez lanzó 6 2/3 entradas permitiendo una carrera a los Astros a principios de esta semana, y luego fue aún mejor contra otro oponente de la División Oeste de la Liga Americana.

"Significa mucho para mí. Muchos sacrificios para que estemos aquí en las Grandes Ligas", dijo Rodríguez a través de un intérprete. "Conseguir esa primera victoria es una sensación increíble. Agradecido por la organización, hoy por mis compañeros, gran defensa detrás de mí. Es increíble".

La mayor preocupación para los Marineros era Julio Rodríguez después de que fue retirado del juego después de la primera entrada debido a molestias en el cuádriceps derecho, dijo el manager Scott Servais. Rodríguez sintió la molestia mientras calentaba antes del juego y parecía moverse con cautela en los jardines, lo que llevó a la decisión de retirarlo.

Servais dijo que se esperaba que Rodríguez se sometiera a una resonancia magnética.

"Espero que no sea nada demasiado grave", dijo Servais.

Seattle trató de recuperarse tarde, acercándose a 5-3 con un jonrón de tres carreras de Mitch Haniger ante Trevor Richards en la octava entrada, y Luke Raley conectó un jonrón solitario ante Chad Green con un out en la novena. Green se recuperó para ponchar a Mitch Garver y Dominic Canzone para su cuarto salvamento.

Yariel Rodríguez no permitió un hit hasta que Luke Raley conectó un sencillo al jardín izquierdo al inicio de la quinta entrada. No fue la actuación más eficiente de Rodríguez, ya que dio un par de bases por bolas y tuvo varios conteos de tres bolas. Pero ponchó a seis y Seattle no pudo hilvanar ningún tipo de rally.

Los Marineros se poncharon 11 veces y tienen dobles dígitos de ponches en 11 juegos consecutivos.

"Eso es frustrante. Es muy difícil ganar consistentemente o armar una ofensiva consistente cuando no estás poniendo el balón en juego lo suficiente", dijo Servais.

Rodríguez también recibió ayuda en el campo de Daulton Varsho, quien hizo una atrapada en picado de la línea de Ty France y pudo doblar a Josh Rojas en la segunda base. Varsho tuvo una gran atrapada al estrellarse contra la pared en el primer juego de la serie del viernes que salvó un par de carreras.

"Ese es un gran cambio de impulso en el juego allí. No se ven muchas jugadas dobles de esa manera", dijo el manager de Toronto, John Schneider.

Kirk tuvo su primer juego de tres hits desde el 28 de abril y apenas su segundo juego de múltiples hits desde el 1 de junio. Conectó un par de sencillos y un doble productor que anotó Varsho con dos outs en el cuarto y le dio a Toronto una ventaja de 1-0.

"Creo que está haciendo swing con un poco más de intención", dijo Schneider sobre Kirk. "Todo el mundo sabe que puede controlar la zona, pero creo que hacer swing con un poco más de intención es el trato".

Kirk amplió la ventaja a 3-0 en la séptima con un elevado de sacrificio con las bases llenas. El dominicano Vladimir Guerrero Jr. también remolcó un par con un sencillo productor y agregó un elevado de sacrificio en el octavo.