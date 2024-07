La clave es el pitcheo

No es tanto por la falta de ofensiva que los Yanquis se han desmoronado hace más de un mes. Se trata de que el brillante pitcheo que exhibieron en los primeros dos meses, se ha ido de paseo y así lo muestran los números colectivos.

A finales de mayo, los Yanquis eran líderes de efectividad de los 15 clubes de la Liga Americana con promedio rondando los 3.30. Ahora, en los últimos 30 días han estado tan mal que se colocan en el puesto 15 con pésima efectividad de 5.56.

¿Qué significa eso? Que su pitcheo, antes permitía un poco más de 3 carreras por 9 innings lanzados, ha subido a 5.6 carreras prácticamente. Así no pueden competir.

Ahora el líder es Baltimore, que vino desde atrás y su efectividad colectiva de 3.42 es la mejor de la liga… Los Yanquis, que estaban primeros, se han colocado en cuarto lugar con 3.59 en ese renglón, pero el daño de las últimas 5 semanas ha sido enorme.

Este mismo jueves pudimos ver una nueva demostración cuando el bateo de Cincinnati pegó trío de jonrones ante Marcus Stroman. El resultado fue una vergonzosa barrida de los Rojos, en la serie de tres, y jugando en Yankee Stadium.

Hace como cinco semanas que los Yanquis no ganan una serie a nadie, y eso es grave. Para el 30 de mayo tenían marca de 40-19, excelente, ahora han bajado a 54-35, todavía bueno, pero pasando calamidades. Tienen 34 días jugando para .500.

Todo ha estado mal , inclusive, luego del ingreso del estelar Gerrit Cole a la rotación, Pero los demás se han caído, incluyendo al dominicano Luis Gil, que lleva ya tres salidas corridas en fracaso. Al pitcheo de los Yanquis ahora cuando le hacen 8-10 con frecuencia.

Tienen de frente el mercado de cambios de este mes de julio, y allí pudieran conseguir un par de buenos bates. Necesitan un tercera base que batee pues no lo tienen, un cátcher que haga algo, y tal vez hasta el venezolano Gleyber Torres se vaya de cambio pues está en un mal año.

El manager Aaron Boone no hizo diligencia para ganar el juego del miércoles. Con hombre en primero, mandó bateo libre a Anthony Volpe, quien lo hizo para doble play. Tenía que “tocar”, pues detrás iban Juan Soto y Aaron Judge.

UN POCO MÁS

La barrida de tres juegos de Cincinnati ante los Yanquis sirvió de escenario, también, para que Nueva York conociera a Elly de la Cruz. Es una estrella emergente y puede hacer de todo.

- Juan Soto despachó su jonrón 21 en la derrota de ayer, 4-8.. Soto tiene su promedio en .300, con 63 empujadas…. En Cincinnati también están Jeimer Candelario, con una notable mejoría en su bateo (.239), y el novato Noelvi Marte, con promedio de .143.. Cincinnati tiene su record en negativo, 42-45, pero se burlaron de los pobres Yanquis.

NOTAS DE MLB

-El joven Cristian Mena, de San Francisco de Macorís (lo dice Valentín Contreras), no tuvo buen debut la noche del miércoles vs. los Dodgers. Le pegaron jonrones en el primer inning, Freddie Freeman y Teoscar Hernández, y en total trabajó 3 entradas de 4 hits, 4 carreras, 3 bases por bolas y 2 ponches.. Ayer, Arizona lo regresó a triple A.

- Framber Valdez fue el pitcher ganador del triunfo de Houston 5 por 3 sobre Toronto. Valdez tiró 6 innings, le pegaron 9 hits, pero solo 3 carreras. Tiene 7-5 y 3.84 de efectividad. Jeremy Peña pegó su 7mo. jonrón para los Astros, que siguen ganando juegos y su record está en 45-42, a juego y medio de Seattle en el Oeste de la Americana… Vladimir Guerrero jr. pegó de 4-1, y suena para pasar a Houston, que no tiene primera base estelar.

DE LIDOM: ¿Está frío el ambiente entre Lidom y Latin Events para los afanes de la Serie de Titanes? Nada de eso, hay fuego por todos lados, pero eso se sabrá en las próximas horas. Me dicen que Lidom habría contestado la carta-oferta de Félix Cabrera, pero no con mucho gusto. Dizque le habrían dado un pequeñito plazo para que escriban de nuevo, pero eso no es seguro…Lo que sí es seguro es que el fuego está encendido, hasta tanto ellos no aclaren públicamente cuál es la situación… Todo eso está bien extraño.