Martes de chismes

Alrededor de la pelota local se cuelan varios chismes, los cuales posiblemente sean aclarados en los próximos días…O tal vez se queden en secreto, para el olvido.

LA FEDERACIÓN: Alrededor de la Federación de Peloteros hay gente incómoda con la oferta remitida a la Lidom por el abogado Stanley Schlein, porque contempla dar al organismo la misma cantidad de la serie del año pasado: 230 mil dólares.

¿Dónde está la incomodidad? En que dicha oferta duplica y algo más a los equipos deLidom, mientras contempla o propone lo mismo para ellos. Mi espía en la Fenapepro me dijo que eso no se quedará así, y que pelearán el caso.

EL ABOGADO. Otra fuente me señaló que aunque Félix Cabrera y David Ortiz, es decir Latin Events, haya declarado que aceptan igualar la oferta de tercera opción,el caso no está cerrado.

Dicen que todo se decidiría en una reunión de ese jueves, y que allí habrá pura candela.

¿Por qué? Porque Cabrera y su equipo van a puntualizar detalles para invertir lo menos posible.

Ayer hablé telefónicamente con Cabrera y manifiesta mucha confianza en que podrán reunir los chelitos suficientes (en dólares) para duplicar la inversión del año pasado.

“No se preocupe por eso, que cuando la cosa esté dura Big Papi llama a Luis Abinader pidiendo ayuda, y de seguro se la darán”, le dije yo, animándolo.

Porque la venta de mofongos y carnita asada no da para tanto (Cabrera es dueño de La Casa del Mofongo, en el Alto Manhattan).

LA GRAN PREGUNTA: Muchos convienen ahora en preguntar, está descartada la oferta de Stanley Schlein y sus secretos socios, hay que olvidarse de ello? La cuestionante viene porque el asunto no se puede dar por terminado.

Se supone que su oferta es real y si tienen interés en hacer el negocio pudieran aprovechar cualquier diferendo entre Lidom y Cabrera para comerse el pastel. ¿Esa oferta fue real o una bomba de humo?

PERIODISTA AL COD: Ayer pregunté al Comité Olimpico quién es su director de prensa pues necesitamos, en Listín, unos datos relevantes de Paris 2024. Su presidente Gary Bautista me dijo que no tienen y eso me asombró.

Sugiero al Ministro Francisco Camacho que hoy mismo le “preste”, un periodista de su departamento, porque eso no puede ser. En Prensa de Miderec hay demasiado gente “trabajando poquito”. Metanle a mano a eso, pues no debe ser.

UN POCO MÁS: El abogado Julio Cury preparaba ayer la carta a Lidom para solicitar la reunión, pero dijo que no la harían pública. Las dos partes tienen un “acuerdo de confidencialidad” para no dar declaraciones públicas, pero no le veo sentido a ello. Es mejor informar cada vez que se pueda, y así la prensa se evita especular. Además, todos se sentirán más cómodos y la comunidad de beisbol también.

Este tipo de enfrentamiento tan largo lo que hace es daño al evento.

Además, está pendiente el otro escenario de Lidom, que tiene juegos programados en Miami, en Venezuela y no sé donde más..Cuidadito con eso Vitelio Mejía.. No se olvide que la concentración es mejor que disgregar…Y quien mucho abarca, “poco aprieta”.

FUERA. El jardinero Eddie Rosario, boricua, fue colocado en asignación por los Nacionales de Washington. El tiene contrato pequeño de un año por 2 millones de dólares, y su rendimiento es bajo. Su promedio es de .183 en 219 turnos, 7 jonrones, 26 empujadas, OBP de .226. Rosario tiene apenas 32 años de edad. Fue parte de los Bravos de Atlanta 2021 cuando fueron campeones de serie mundial ante Houston.

EL LIBRO: Para quienes preguntan, el libro de Chilote Llenas puede conseguirse desde ya en Librería Cuesta, en Santo Domingo y Santiago. Conozca la historia de un grande de la pelota dominicana.