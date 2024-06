Novak Djokovic dice que su rodilla se siente bien y quiere 'ir por el título' en Wimbledon

La rodilla derecha de Novak Djokovic ha respondido tan bien después de una cirugía para reparar un menisco desgarrado hace menos de un mes que el tenista dijo el sábado que se considera listo para competir en Wimbledon , donde ha ganado siete de sus 24 trofeos de Grand Slam.

Y no, no ajustará su forma de jugar para proteger la rodilla.

“No me veo conteniéndome. No me veo calculando o siendo un poco más cauteloso en el movimiento. No creo que eso suceda”, dijo Djokovic en una conferencia de prensa previa al torneo el sábado. “Realmente, voy con todo. Voy con todo. Quiero decir, esa es la forma en que he estado jugando toda mi carrera”.

Cuando un periodista le preguntó a Djokovic por qué se arriesgaría a volver a la cancha tan pronto después de la cirugía, el jugador dijo que su esposa le planteó la misma pregunta.

Djokovic, que aún no ha llegado a una final en ningún evento en 2024, describió lo que llamó un “increíble deseo de jugar, solo de competir” y agregó que Wimbledon, en particular, ha ocupado un lugar especial en su corazón desde que era un niño.

Entonces, continuó Djokovic, simplemente "la idea de perderme Wimbledon simplemente no era correcta; no quería lidiar con eso".

Explicó que si bien tenía “muchas dudas de poder llegar” al All England Club después de lesionarse en el Abierto de Francia el 3 de junio, es mucho más optimista después de una semana de prácticas en el sitio del torneo principal sobre césped que comienza el lunes.

“Todos los días que he pasado aquí”, dijo, “me dan sólo señales positivas y me animan a pensar realmente –no sólo pensar, sino sentir– que puedo hacerlo”.

Su partido de primera ronda contra el clasificado Vit Kopriva está programado para el martes.

“No vine aquí para jugar unas cuantas rondas y demostrarme a mí mismo y a los demás que realmente puedo competir en uno o dos partidos. Realmente quiero ir a por el título”, dijo Djokovic, que es el segundo cabeza de serie detrás de Jannik Sinner y fue subcampeón de Carlos Alcaraz hace un año en Wimbledon. “Los últimos tres días me han dado suficiente optimismo y buenas señales de que realmente puedo estar en condiciones de competir al más alto nivel durante las próximas semanas, espero”.

El serbio de 37 años se lesionó durante una victoria en cinco sets sobre Francisco Cerundulo en la cuarta ronda de Roland Garros, se retiró antes de jugar los cuartos de final y se sometió a una operación en París el 5 de junio.

Después de usar una manga gris en su pierna derecha mientras jugaba sets de práctica en el All England Club con jugadores como el campeón del Abierto de Australia Sinner, el ganador del Abierto de Estados Unidos 2021 Daniil Medvedev y Frances Tiafoe, Djokovic dijo que no ha habido ningún contratiempo y que está "confiado en la salud de mi rodilla".

Djokovic dijo que tuvo "extensas conversaciones" con otros atletas que se han recuperado de procedimientos similares de rodilla, entre ellos los tenistas Taylor Fritz y Stan Wawrinka, y el campeón olímpico retirado de esquí Lindsey Vonn.

En 2021, Fritz se lesionó la rodilla en el Abierto de Francia y regresó a la competición en Wimbledon tres semanas después.

Alcaraz dijo que consideraba a Djokovic sobrehumano por poder regresar tan rápido.

Cuando ese comentario fue transmitido a Djokovic, sonrió.

“Bueno, en realidad no. Creo que Taylor Fritz es un superhombre. Se recuperó en 21 días; yo tuve un poco más de tiempo”, dijo Djokovic.

“Tal vez no sea lo ideal, a los ojos de los médicos y especialistas que normalmente te dirían que normalmente es entre tres y seis semanas. Cuanto más cerca de las seis semanas mejor, probablemente, porque quieres no arriesgar demasiado y darle tiempo a tu rodilla y a tu cuerpo”, dijo. “Pero también es individual. Es muy subjetivo. Cada persona tiene una respuesta diferente a la recuperación, a la lesión, a la rehabilitación, a los ejercicios”.