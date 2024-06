José Ramírez pega cuadrangular 22 en derrota de Cleveland

El dominicano José Ramírez conectó su jonrón número 22 de la temporada, un batazo de 436 pies en la primera entrada que le dio a Cleveland una ventaja temprana, pero no pudo evitar la derrota.

Salvador Pérez, Hunter Renfroe, Kyle Isbel y Vinnie Pasquantino conectaron jonrones para guiar a los Reales de Kansas City a una victoria de 10-3 sobre los Guardianes de Cleveland, líderes de la Liga Americana, el viernes por la noche.

Pérez conectó su decimotercer jonrón de la temporada en la segunda entrada, un tiro de 447 pies sobre el bullpen del lado izquierdo para empatar el juego a 1. Renfroe siguió con su octavo jonrón de la temporada que puso a los Reales adelante para quedarse. Pasquantino añadió un jonrón de dos carreras en la octava entrada, la novena de la temporada que amplió la ventaja de Kansas City a 10-3. El trío de KC logró un combinado de 6 de 12 con seis carreras impulsadas y cinco anotadas.

"Tenemos una gran ofensiva y siempre es bueno demostrarlo", dijo Renfroe. "Nuestro bullpen también ha sido excelente para nosotros".

El abridor de los Guardianes, Triston McKenzie (3-5), duró solo 2 1/3 entradas, permitiendo cinco carreras y cinco hits, con tres ponches y tres bases por bolas.

"No estaba al mando de la zona desde el principio, pero pensé que hice un buen trabajo solucionando eso", dijo McKenzie. “Algunos de esos muchachos pudieron hacer buenos swings en los lanzamientos cuando estaban por delante de la cuenta. Pensé que mis cosas se veían bien, simplemente me quedé atrás de los muchachos y nunca me di la oportunidad de adelantarme a ellos”.

Isbel conectó su sexto jonrón de la temporada en la cuarta entrada, y Freddy Fermín agregó una impulsada en la quinta.

“Pensé que había buena disciplina y mucha paciencia cuando necesitábamos”, dijo el manager de los Reales Matt Quatraro. "Y luego continuar expandiéndonos más adelante en el juego fue realmente bueno".