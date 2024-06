Guerrero Jr. no descarta la posibilidad de jugar para los Yankees

Durante el inicio de su carrera, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. afirmó en distintas ocasiones que nunca jugaría para los Yankees. Sin embargo, luego de una complicada primera mitad de temporada, el cañonero de los Azulejos podría estar cambiando de opinión.

Toronto se ubica en el último lugar de la División Este de la Liga Americana, con récord de 35-43 al momento de comenzar la jornada del martes, a 16 juegos de los punteros Yankees. Según Baseball-Reference, la probabilidad de que clasifiquen a la postemporada es de menos del uno por ciento.

Como resultado, Guerrero recientemente expresó que estaría “feliz de ayudar a cualquier equipo", incluso si fuera el rival divisional en Nueva York. Ampliando aún más el tema a Omar Guzmán de Virus Deportivo, Guerrero dijo: “No es que esté tratando de retractarme de lo que dije sobre los Yankees. Pero esto es un negocio. Me senté y hablé con mi papá [Vladimir Guerrero] y mi familia, y esto es un negocio. Y dije que nunca más hablaría sobre este tema [Yankees], y mucha gente me pregunta cada vez que veo a los Yankees. Pero yo le dije a mi papá que yo no iba a hablar más de eso”.

Guerrero también dejó claro que “ahora mismo estoy enfocado en ayudar a mi equipo y tratar de salir de esta mala racha”.

Sin embargo, al mismo tiempo, vale la pena señalar que el gerente general de los Azulejos, Ross Atkins, dijo en MLB Network Radio a principios de junio que “no tiene sentido para nosotros” cambiar a Guerrero.