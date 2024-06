Chismes calientes

¿Cómo andan los chismes locales, e internacionales, en el deporte?. Echemos una miradita.

LIDOM-CABRERA.- Luce que está durmiendo largo sueño el conflicto entre la Lidom y el empresario Félix Cabrera, de Latin Events, pero no es así.. La semana pasada se perdieron unos días por el viaje de Vitelio Mejía a la asamblea de la Confederación de Beisbol del Caribe en México, pero en ese tiempo habrían ocurridos asuntos relevantes.

La Lidom tendría en sus manos una nueva oferta, de un tercero, y le habría gustado en la parte económica. Pero, ellos han estado en habladeras con los Mets de Nueva York, sobre todo, porque el estadio de los Yanquis resulta muy costoso.

Resultado de esto, me cuentan que Vitelio ha convocado a un encuentro con Cabrera y su gente para este miércoles, pero no se sabe con certeza cuál será el planteamiento principal. Podría ser un reclamo directo de Lidom para que Latin Events cubra todo, pero bajo un formato de 3 juegos de calendario, por una exigencia de MLB…O pudiera ser que simplemente le entreguen la nueva oferta, para que la estudien y decidan.

Cabrera, que vive en Nueva York, estaría tomando avión este martes para el encuentro de mañana.

FENAPEPRO: Este martes 25 inicia el proceso jurídico que enfrenta a George Bell y la Federación Dominicana de Peloteros Profesionales. En la mañana habrá una sesión en la Jurisdicción Inmobiliaria, a la cual deberán asistir los abogados de ambas partes.

Se cree que será un primer encuentro, pero que habrá una segunda audiencia para entrar en debates y llegar a conclusiones.

George Bell, exvicepresidente de la Federación, reclama aclaraciones sobre la venta de un terreno de 25 mil metros en la Avenida Ecológica, por 257 millones de pesos. También, el pago de comisiones de venta por 26 millones que, según se estima, corresponde a un 18 %, en lugar de lo acostumbrado 5%. El asunto es muy serio, y ojalá salga la verdad.

PASAPORTE: Se corre otro chisme con la corredora y medallista olímpica Marileidy Paulino. Dicen que la cancillería le habría negado una solicitud de pasaporte diplomático, pero de eso hay pocas informaciones.

Hace tiempo la Federación de Gerardo Suero Correa no tiene mucho contacto con ella, que se maneja, más que todo, con su entrenador el cubano Yassen Pérez y su agente comercial. ¿Qué habrá pasado allí?

Notas de MLB.

- El derecho Luis Severino sigue estable lanzando para los Mets, y lo más importante para él es que ha disfrutado de salud. Lleva 15 aperturas, y su record es muy decente, de 5-2 y 3.29 de efectividad. En 90.1 innings tiene 51 ponchados.. El juega bajo contrato de un año por 13 millones de dólares.

- Fernando Tatis Jr., va a lista de lesionados por diez días, y ojalá regrese pronto. El proyecta buen año con .279 de promedio, 14 jonrones, 36 empujadas. No estará disputando el MVP, pero será un año de satisfacción para él si logra alcanzar los 30 jonrones, aunque se quedará corto en empujadas. Si tiene 36 ahora, eso proyecta más de 70, pero no cerca de 100.. Esa matemática no falla. Inclusive pudiera repetir sus números del año pasado con 25 jonrones, 78 remolques.

- Llama la atención que ha variado el liderato de bases por bolas recibidas en MLB. Hasta hace unos días Aaron Judge estaba delante de su compañero Juan Soto, pero eso ha cambiado..Ahora Soto lo supera 63 por 58 pues en los últimos juegos el dominicano ha sido bastante fino. Luego de ellos están Kyle Schwarber, de los Filis , Mookie Betts y Freddie Freeman, de los Dodgers, todos con 57.. El factor Base por bolas eleva mucho el OBP, aunque no empuja carreras.

.- ¿Y quién es el rey de los ponches recibidos? Ahora es Elly de l a Cruz, el dominicano de Cincinnati, que ha alcanzado 103 y le encanta ese tipo de bebida.. En segundo, con 100 ponches, está el infielder Nolan Gorman, de San Luis , luego viene Will Benson, también de Cincinnati con 97, Paul Goldschmidt, de San Luis y Schwarber, igualmente con 97.. Teoscar Hernández, de los Dodgers, está metido en el grupo con 95..Teoscar tiene una campaña bien con 18 jonrones, 54 empujadas y OBP de .321.