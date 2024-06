¿Y la Serie de Titanes?

Dejemos de lado este martes los numeritos de los peloteros dominicanos de Grandes Ligas. Veamos qué se mueve entre Lidom y Felix Cabrera.

La Serie de Titanes sigue en el limbo. El conflicto entre Lidom y la empresa de Félix Cabrera –David Ortiz, la LatinEVents, se mantiene. Para quienes no conozcan el caso, se trata de la presentación de la 2da. pata de la Serie del evento, que fue montado con gran éxito el año pasado en el Citi Field, hogar de los Mets de Nueva York.

¿Qué hay de nuevo, por qué el asunto está en blanco?. Las partes no han vuelto a hablar, desde la reunión aquella del lunes 27 de mayo, en la cual se hizo un acuerdo de que no iban a dar declaraciones a la prensa. De eso se cumplen 21 días y parece que no habido más contacto.

Sin embargo, me cuentan que la Lidom ha estado esperando una opción distinta a la primera de Cabrera, y que ya la tienen y se encaminarían a proceder en el curso de esta semana.

La parte de Cabrera, en otro sentido, tomaría una especie de decisión para “reclamar” a la Lidom que decida al respecto.. Incluso, ello estaría acompañado de una “advertencia” de que , si no tienen respuesta, irían al escenario judicial. Si así sucede, el pleito viene duro, y solo podría evitar eso un acuerdo entre las partes..?Se entiende eso?

Debe entenderse que esto del montaje del evento es un negocio, en el marco del “business show”, es decir del mundo del espectáculo. Lidom no habría quedado conforme con el señor Cabrera, están más o menos peleados, pero eso no significa que al final no haya entendimiento.

Sobre todo, porque si el tema se va a la justicia podría complicarse y hasta la serie podría “irse a pique”. Creo que Vitelio Mejía, Aguilas y Licey y todos los demás actores están conscientes de ello, y se juegan las cartas.

Un dato más: Esta semana Vitelio anda por Mexicali en asamblea de la Confederación del Caribe, pero obviamente ya las distancias largas no existen. Se trabaja desde cualquier sitio, y la herramienta del zoom salva todo.

Es posible que ahora mismo Lidom, Aguilas y Licey estén en alguna conferencia virtual, y la decisión sobre la Serie de Titanes esté bien cerca…(O el lío judicial, cualquiera de los dos).

NOTAS DEL BEISBOL

- Los Filis enviaron al dominicano Johan Rojas a triple A…Es el jardinero central, y sus números están en .235 de promedio, 2 jonrones, 19 empujadas, con 14 robos de base..Es medio raro esto, tomando en cuenta que ahora mismo es inmensa la cantidad de bateadores con promedio muy bajo, en los 200 y pico.?.Qué pasó ahí?.

- Finalmente Gerrit Cole hará su primera presentación de la campaña ante los Orioles de Baltimore este año… En principio se dijo que perdería dos meses, pero el asunto se extendió a dos y medio..Tuvo dos presentaciones en doble A, en 8 entradas le dieron 4 hits, 1 carrera y 9 ponchados... Se supone que viene en salud, y será una garantía de triunfo cada 6 días…?Quién saldrá de rotación? Hay varias opciones, pero los únicos establecidos son Carlos Rodón, Luis Gil y Marcus Stroman… Néstor Cortes o el lesionado Clark Schmidt podrían quedar fuera.

Los Yanquis visitaron Boston el fin de semana y perdieron la serie. Ganaron el primero, pero perdieron sábado y domingo.

- En los votos para el juego de estrellas 2024, veo algo interesante pues los dos bateadores principales de los Yanquis, Aaron Judge y Juan Soto, vienen en lucha… Judge tiene la ventaja con 1.366,315, y Soto está en segundo lugar con 1,252, 020.. La diferencia no es tan grande pues los votos se hacen por internet y eso puede variar en cuestión de días…

¿Y sus números, como andan?. Judge tiene promedio de .299 y es líder en jonrones con 26, en empujadas con 64, en bases por bolas 57, slugging 868 y OPS con .1110.. Soto, de su lado, tiene .315-18-55, y es líder en OBP con .433.

- Kyle Schwarber, de Filadelfia, da jonrones con alguna frecuencia. En la campaña ha pegado 15, con 44 empujadas y promedio en .248. Es líder de bases por bolas con 51 y se ha ponchado 90 veces en 262 turnos, para un ptc. De 36%...Eso es mucho, pero los equipos le pagan bien..Tiene contrato de 4 años por US$79 millones hasta el 2025.