Meléndez batea grand slam en el 12do lanzamiento, Reales supefan 7-2 a Dodgers

MJ Meléndez conectó un grand slam para concluir un turno al bate de 12 lanzamientos, Seth Lugo se convirtió en el primer ganador de 10 juegos de la Liga Americana y los Reales de Kansas City vencieron el sábado 7-2 a los Dodgers de Los Ángeles, cuando la apertura de Yoshinobu Yamamoto se vio interrumpida después de dos entradas debido a una tensión en el tríceps.

"Lo entendí decentemente, pero no sentí que lo tuviera todo", dijo Meléndez. "También era la primera vez que jugaba aquí este fin de semana, así que no estaba seguro de cómo vuela la pelota. Me puse muy contento cuando pasó por encima (del muro)".

Kansas City llenó las bases con tres bases por bolas consecutivas de Blake Treinen. Meléndez cometió seis lanzamientos consecutivos de foul con cuenta de 2-2, pero completó la cuenta cuando Treinen lanzó un cutter hacia adentro.

Treinen (2-1) volvió a ir a la recta cortada en el siguiente lanzamiento, pero se elevó ligeramente dentro de la zona de strike cuando Meléndez la envió por encima de la pared del jardín derecho para el primer grand slam de su carrera y una ventaja de 5-2.

De acuerdo con Baseball Reference, es apenas la segunda vez desde 1970 que ha habido un grand slam en un conteo completo con al menos 12 lanzamientos en el turno al bate. En 2018, Mookie Betts despejó las bases para Boston en el lanzamiento número 13 contra J.A. Happ de Toronto.

Gary Scott, de los Cachorros, también conectó un grand slam en un turno al bate de 13 lanzamientos contra Kyle Abbott, de Filadelfia, en 1992, pero eso fue en cuenta de 2-2.

"Hizo muchos lanzamientos en esa entrada. Así que pude llegar a la cola. Es posible que no haya sido tan agudo como lo fue contra otros bateadores", dijo Meléndez sobre enfrentar a Treinen. "Siento que cuantos más lanzamientos veas como bateador, mayor ventaja tienes. Sé que la recta cortada es su pitcheo preferido y no quiere dar una base por bolas para esa carrera".

Treinen hizo 39 lanzamientos con 22 strikes en dos tercios de entrada. Esa es la mayor cantidad que ha lanzado en una salida de relevo desde que lanzó 44 para Oakland en un juego de 2018 en Toronto.

"Siento que el cutter fue el pitcheo que más me gustó, pero también me esposó porque no puedo seguir lanzando el mismo pitcheo a nadie en esta liga", dijo Treinen. "Cuando caminas a la gente, esta liga te hace pagar. No importa quién sea el bateador, cuando le das tres bases nunca es un buen augurio".

El grand slam también ayudó a darle a Kansas City una victoria muy necesaria después de haber perdido cinco de seis en el partido.

Lugo (10-2) permitió dos carreras y seis hits en seis entradas. El derecho, quien también lidera la Liga Americana en entradas (97 1/3) y es quinto en efectividad (2.40), ponchó a cuatro y dio una base por bolas para unirse a Ranger Suárez de Filadelfia como los únicos lanzadores en las mayores con 10 victorias.

"Se siente muy bien. Nunca llegué a 10 victorias en las Grandes Ligas o en las menores. He estado esperando esa", dijo Lugo, cuyo récord anterior de victorias fue de ocho con San Diego la temporada pasada.

Yamamoto, quien había realizado más de 100 lanzamientos en cuatro aperturas consecutivas antes del sábado, tuvo su apertura programada para el jueves contra Texas retrasada para descansar más.

El derecho lanzó solo 14 strikes en 28 lanzamientos contra los Reales. Permitió un hit y una base por bolas con un ponche.

Yamamoto dijo a través de su intérprete que se lo hizo saber a los entrenadores durante el partido y decidieron retirarlo.

"Después de esa segunda entrada, sintió que podía salir, pero simplemente no salía y sus tríceps estaban tensos, así que fue entonces cuando lo desconectamos", dijo el manager Dave Roberts.

Gavin Lux conectó un sencillo de dos carreras con las bases llenas en el cuarto episodio que le dio a los Dodgers una ventaja de 2-1. Los Ángeles ha perdido tres de cuatro.