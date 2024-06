Los Rangers de Bochy vencen a los Gigantes y evitan barrida

Marcus Semien conectó un jonrón de dos carreras luego de ser golpeado en el casco por un lanzamiento, Adolis García se robó el plato y los Rangers de Texas evitaron ser barridos por el ex equipo del manager Bruce Bochy con una victoria de 7-2 sobre los Gigantes de San Francisco el domingo.

El primer lanzamiento realizado por el abridor de los Giants, Keaton Winn, fue una bola rápida de 94,5 mph que le quitó el casco a Semien de la cabeza.

“No es cómo quieres empezar el juego. Definitivamente no”, dijo Semien, que no tenía planes de ver la repetición. "No te lo esperas en el primer lanzamiento, pero afortunadamente estoy bien".

Luego, Semien se robó la segunda base después de que lo controlaran y finalmente anotó la primera carrera. Cuando volvió a batear en la segunda entrada, se fue profundo en el siguiente lanzamiento que vio, un slider de 86,4 mph, para poner a Texas arriba 5-0.

“Momento aterrador, como bien sabes, cuando un tipo recibe un golpe en el casco”, dijo Bochy. “Marcus, la próxima vez tiene una habilidad especial: conectar un jonrón. Lo he visto más de una vez. Juega con mucho fuego y a veces se enfada”.

Nathan Eovaldi (3-2) lanzó siete entradas, su apertura más larga para Texas desde el 3 de abril. El derecho, que se perdió la mayor parte de mayo por una distensión en la ingle derecha, ponchó a cinco, dio un boleto y permitió dos carreras y cinco hits. .

Mike Yastrzemski conectó jonrón para los Gigantes (32-34), que ganaron los dos primeros juegos de este enfrentamiento contra el técnico que guió a San Francisco a tres títulos de Serie Mundial entre 2010 y 2014.

Los Rangers (31-34) ganaron su primera corona de Serie Mundial la temporada pasada después de que Bochy saliera de un retiro de tres años . Habían perdido cuatro de sus cinco juegos anteriores, con cinco carreras combinadas en esas derrotas.

Winn (3-7) no había lanzado desde que abandonó su apertura con los Dodgers de Los Ángeles el 14 de mayo debido a una distensión en el antebrazo derecho. El derecho ponchó a siete en 4 1/3 entradas, pero permitió siete carreras y seis hits, dos bases por bolas y el bateador golpeado.

“Definitivamente me inquietó un poco. Cada vez que haces algo que no es tu intención, especialmente golpear a un tipo en la cabeza, me sacude un poco”, dijo Winn.

Reconoció que estaba un poco sorprendido de que Semien saliera haciendo swing por segunda vez.

Después de que Semien fuera golpeado por el primer lanzamiento y Josh Smith recibiera base por bolas, García rompió una racha de 16-0 con un sencillo que llenó las bases. Wyatt Langford conectó un sencillo de dos carreras con dos outs, luego García anotó tras un doble robo.

Fue el tercer robo de local de García en su carrera, y el primero para Texas desde el último el 24 de septiembre de 2021.

El undécimo jonrón de Semien esta temporada fue la decimonovena vez que llegó a base en un lapso de 37 apariciones en el plato en nueve juegos desde que terminó su racha de juegos consecutivos en 349. Ese día libre, el 29 de mayo, es el único juego que se ha perdido en sus tres temporadas con Texas.

"Eso es lo que quiero hacer de todos modos, si me golpean o no", dijo Semien sobre el jonrón. “Cometí un error. Definitivamente quiero ser agresivo en un lanzamiento como ese en la zona”.