Ozuna da su vuelacercas 18 y Bravos supera Nacionales

Austin Riley conectó un sencillo productor de la ventaja, Marcell Ozuna siguió con un jonrón de dos carreras y los Bravos de Atlanta anotaron tres carreras en la octava entrada para remontar una victoria de 5-2 sobre los Nacionales de Washington el jueves por la noche. .

Adam Duvall conectó jonrón en la séptima entrada para Atlanta, que ha ganado tres de cuatro.

El novato Mitchell Parker lanzó un juego sin hits hasta la sexta entrada para Washington, que ha perdido cuatro partidos seguidos y ha anotado sólo seis carreras en sus últimos tres partidos.

Los Bravos tomaron ventaja ante el relevista de Washington Hunter Harvey (2-2). Ozzie Albies conectó un doble hacia la esquina del jardín derecho, luego dio la vuelta cuando Riley conectó un sencillo al centro para poner el 3-2.

Fue la segunda carrera impulsada de Riley en 10 juegos desde que regresó de una ausencia de dos semanas debido a una distensión intercostal.

"Eso es algo que he visto hacer a este chico durante toda su carrera cuando estuvo aquí", dijo el manager de Atlanta Brian Snitker sobre el dos veces All-Star. “Él siempre se mantiene firme consigo mismo. No importa lo difícil que sea, él se queda consigo mismo y se permite salir de esto. Le dije 'te he visto hacer esto muchas veces y siempre sales de ello'. Estará justo donde necesita estar cuando todo esté dicho y hecho”.

Un lanzamiento después, Ozuna aprovechó el slider de Harvey hacia lo profundo del jardín izquierdo y central para su 18vo jonrón, líder de la Liga Nacional. Desde el inicio de la temporada 2021, Ozuna ha conectado 14 jonrones en 37 juegos contra los Nacionales. Está bateando .327 con nueve jonrones y 23 carreras impulsadas en 29 juegos desde el 5 de mayo.

"No está recibiendo el amor que se merece, eso es seguro", dijo Riley. "Lo que ha hecho por este equipo hasta ahora es que en ocasiones nos ha mantenido a flote ofensivamente".

Aaron Bummer (2-2) lanzó el séptimo en blanco para Atlanta y Raisel Iglesias se encargó del noveno para su 16to salvamento en 18 oportunidades.

Parker derribó a los primeros 13 bateadores de Atlanta antes de golpear a Duvall en la quinta entrada. Dejó varado a Duvall al principio, superando cinco en sólo 45 lanzamientos. Orlando Arcia rompió el juego sin hits con un doblete en el sexto.

Parker lanzó siete entradas, igualando la salida más larga de su carrera de 10 aperturas. Permitió tres hits y dos carreras y ponchó a dos.

"Estaba golpeando la zona de strike", dijo el manager de Washington, Dave Martínez. “Fueron agresivos. Obtuvo salidas tempranas. Fue asombroso. Lanzó muy, muy bien”.

El abridor de Atlanta, Reynaldo López, bloqueó a los Nacionales antes de que CJ Abrams conectara una bola rápida al jardín derecho para su décimo jonrón para abrir la sexta. Cuatro lanzamientos después, Lane Thomas lanzó un elevado por encima de la cerca del jardín izquierdo. Fue la primera vez que Washington conecta jonrones consecutivos esta temporada.

López, un ex prospecto de Washington que debutó con los Nacionales en 2016, permitió dos carreras y seis hits en seis entradas. Ponchó a siete.

Parker cedió el sencillo de Ozuna en el séptimo. Después del elevado de Matt Olson, Duvall lanzó una bola rápida al bullpen visitante en el lado izquierdo para empatar el marcador.