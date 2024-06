Luis Gil: “Me estoy enfocando en salida por salida”

Luis Gil sale enfocado día a día a lanzar strikes desde el montículo, no se preocupa de que puede ser el Novato del Año y el Cy Young de la Liga Americana.

“Me siento súper contento, porque no solo yo estoy haciendo el trabajo, también el equipo, estamos con la misma página” dijo Gil.

Gil ha realizado doce aperturas y ha permitido tres o menos hits en diez de ellas, ha trabajado al menos seis entradas y permitido una carrera o ninguna en siete aperturas consecutivas.

“Me estoy enfocando en salida por salida y dar lo mejor de mi cada vez que me dan la oportunidad de subir al montículo”

Gil lidera la Liga Americana en efectividad con 1.82. Su promedio de bateo en contra es .129, líder en la MLB. La siguiente mejor efectividad la tiene el venezolano Ranger Suárez con .167.

“Es parte de lo aprendido con los lanzadores veteranos como Stroman, Cole, el pitching coach y los demás, estoy aprendiendo más cada día”

Extendió la racha ganadora de los Yankees a seis juegos, uno menos que su máximo de la temporada, mientras continúan el ritmo de los Filis por el mejor récord en las mayores.

“Trabajé mucho y los resultados se están viendo ahora, no te puedo negar que me he sorprendido un poco, pero se trabajó para eso”

Gil se perdió las últimas dos temporadas luego de la cirugía Tommy John y fue el reemplazo de Gerrit Cole y sigue siendo el lanzador abridor de las mayores más difícil de lograr.

"Es difícil batearle un hit", dijo Aaron Boone. “Sus pitcheos realmente funcionan.

Gil ahora tiene marca de 7-0 con efectividad de 0.60 en siete aperturas desde el 1 de mayo y, como señaló Boone, mantuvo a Minnesota sin anotaciones a pesar de no tener material dominante.

“La experiencia de cada salida en la que he trabajado, enfrentarse a buenos equipos me ha dado un extra y seguir ejecutado los pitcheos de strikes, sobre todo ante Minnesota que tiene un buen lineup”

Abanicó a seis el martes por la noche, pero Gil también limitó al equipo contrario a tres hits o menos por décima vez en doce aperturas.

“Creo que el cambio es su mejor lanzamiento”, dijo el campocorto Carlos Correa, quien se ponchó en sus tres turnos al bate contra Gil.

Ahora ha realizado siete aperturas consecutivas en las que ha permitido una carrera limpia o menos mientras lanzaba al menos seis entradas, reduciendo su efectividad y mejorando a 8-1 en la temporada.

“Gil es genial. Tiene muy buen material y va a ser duro”, dijo el manager de los Mellizos, Rocco Baldelli. “Es difícil no mirar inicialmente su tamaño en el montículo y tiene un muy buen brazo. Ves muchas cosas buenas en el juego: es mejor que la mayoría.

Ningún abridor en la Liga Americana tiene mejor marca, lo que actualmente convierte a Gil en una opción más que merecida para iniciar el Juego de Estrellas del próximo mes.

"Estoy entusiasmado con el buen profesional en el que se está convirtiendo y la buena rutina que está comenzando a desarrollar", puntualizó Boone.