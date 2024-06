Mirada por mes

Este domingo fue otro dìa excepcional para Juan Soto.. Y, , por què no decirlo? Tambièn para Ketel Marte, el intermedista de Arizona Diamondbacks, que tuvo un juego fuera de serie en Nueva York (2 jonrones decisivos y un doble)..

Pero vamos con Soto, porque fue factor en la barrida de los Yanquis 7 por 4 ante los Gigantes de San Francisco, la 5ta.victoria corrida del equipo de Nueva York. Aaron Judge dio dos jonrones el viernes, uno el sábado, mientras Soto se encargò del partido dominical con par de tablazos.

Ese estadio de los Gigantes es espectacular para los jonrones del center field hacia el bosque derecho. Primero, porque las gradas están bien alto, y segundo porque detrás està la bahía, es decir el Mar, y muchas de esas bolas de jonrones caen el agua, como ocurrìa en los tiempos de Barry Bonds.

Judge suma ahora 21 jonrones con 47 empujadas, Soto 17 cuadrangulares con 53 impulsadas, 2do. mejor de las mayores, empatado con Marcell Ozuna..?Y quièn es primero? El pequeño Barry Bonds de Cleveland, Josè Ramìrez.

Veamos como fueron los meses de abril y mayo para Judge y Soto pues “El Juez” ha hecho un rebase excepcional:

JUGADOR MARZO/ABRIL MAYO

J. SOTO .325-8 HRS. 25 EMPU. .296-7-24

A. JUDGE .202/6/18 .361-14/27

Como pueden notar, Soto no ha disminuido su intensidad, y Judge ha reaccionado en forma admirable. Entre ambos, tienen a los Yanquis bien arriba, con marca de 42-19, y no están lejos del segundo ocupado por Baltimore ( a 3 juegos) porque los Orioles no ceden terreno. (Ayer Baltimore perdió ante Tampa Bay 4 por 3..El record permanece en 37-20, excelente).

Con estos dos meses de Soto, se mantiene cada dìa la controversia sobre su futuro y los Yanquis, a ver si le darán el dinero que iràn a buscar a la agencia libre al final de la campaña. Insisto que eso será bien difícil porque ya el contrato de Shohei Ohtani estableció otros parámetros, y en lugar de 500 millones , el agente de Soto , Scott Boras, buscarà cruzar la barrera de los 600, aunque el dominicano no sea pitcher como el japonés.

Esto es difícil de entender pero el mercado se ha movido en esa forma, y hacia allà va Boras.. Sobre todo, porque Soto proyecta ahora màs de 40 jonrones, 130 empujadas y promedio rondando los.300. Asi, podrán pedir lo que quieran.

EL PEQUEÑO: Tambièn Ketel Marte es “pequeño”,como Josè Ramìrez, pero eso no le impide producir en grande. Arizona estaba jugando serie de 4 ante los Mets, en Nueva York, y el partido de ayer tuvo su nombre. En el primer inning, abriendo pegò jonrón en su primer turno.. Luego dio doble, recibió base por bolas y le dieron un pelotazo, y en la defensa estuvo brillante par de veces..En el 8vo, perdiendo 4 por 3 y hombre en segunda, dio jonrón de dos y Arizona venció 5 por 4.. De esa forma, mejora sus números del año a .270, 12 jonrones, 32 remolcadas.. Lleva mejor ritmo que el año pasado cuando tuvo .276-25-82.. Arizona venció 5 por 4 ….

CUATRO PONCHES: Siempre estoy pendiente a Elly de la Cruz porque el jugador de los Rojos de Cincinnati debe resolver su problema de muchos ponches, y debe hacerlo a corto plazo. Ayer, Cincinnati superò a los Cubs 5 por 2, y Elly tuvo de 5-0, pero con 4 ponches, una exageración.Ahora, suma 83 ponches en 215 turnos para un 39%, que sigue siendo muy elevado…Cincinnati tiene marca en 26-33, los Cubs en 29-31….

De Chicago,Christopher Morel fallò tres turnos y bajò su promedio a .195.. Morel empezó el mes de abril con promedio de .215 , 4 jonrones, 14 empujadas, pero en mayo ha bajado a promedio de .183.Sin embargo, en mayo mejorò en jonrones con 6 y en empujadas con 21..En general, tiene .198-10’-35.

EL RAYO: A Josè Siri le dicen “El Rayo” por su rapidez, pero esta temporada no ha estado robando bases. Tiene 7 robos en 13 intentos, es decir que le han hecho out en 6 ocasiones y eso es mala proporción..Ayer, Siri decidió con un doble la victoria de Tampa sobre los Orioles 4 por 3… Ahora tiene promedio de .189 con 5 jonrones, 20 empujadas, OBP pobre de .276… Gunnar Henderson, El Duro de Baltimore, pegò su jonrón 19..

EL OSO: Marcell Ozuna tiene 17 jonrones y 53 empujadas, promedio en .311 (se diferencia de Soto solo en el promedio, èste tiene .322)..El domingo, Ozuna pegò de .3-1 en el triunfo de Atlanta 3 por 1 sobre Oakland..Atlanta està en 33-24, pero muy lejos de Filadelfia en la Divisiòn Este.. Miguel Andùjar muy activo con Oakland, pero fallò 4 veces… Su promedio es de .394.