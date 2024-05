Es posible, pero...

¿Por qué es importante dar diario seguimiento al conflicto de Lidom y la empresa de Félix Cabrera-David Ortiz respecto del montaje de la 2da. versión de la Serie de Titanes en la ciudad de Nueva York?

Porque es un evento de gran relevancia. Porque el año pasado fue la primera vez que se presentó fuera del país una serie de Licey-Águilas, y la respuesta de los fans dominicanos fue tremenda.

Tanto, que a tres juegos se metieron 90 mil espectadores en Citi Field, hogar de los Mets de Nueva York. Y tanto éxito tuvo que los propios anfitriones de los Mets se sintieron conformes y contentos.

Según datos , los Mets se ganaron unos 4 millones de dólares , pues los dominicanos “hasta con todo el whisky disponible acabaron”.

Pero más todavía. Para esta segunda versión hay un planteamiento (dizque exigencia de MLB) de que la serie sea en juegos de calendario, no de exhibición como los tres del año pasado. Resultado de ello, Lidom habría aprobado para este año hacer uno de exhibición y dos válidos para el calendario.

El caso es que Licey está interesado en regresar no solo por fines económicos. También está el “rencor” de que perdieron los tres juegos del año pasado, y van en busca de la venganza.

LA REUNIÓN. Aterrizando y actualizando el conflicto entre Lidom y Latin Events, digamos lo siguiente:

.- En la reunión del lunes hubo paz y armonía, pero fue un encuentro de negocios, más que de béisbol. .—

.- Licey y Águilas están pidiendo un incremento notable de lo devengado el año pasado por su participación. Ellos recibieron en general unos 485 mil dólares cada cual, pero “van por más”.

.- El lunes le pusieron un papelito en manos de Félix Cabrera y le habrían dicho “llévate eso y estudia. Si puedes garantizar esa suma estamos contigo. De lo contrario, buscaremos otra opción”.

¿Cuánto es esa suma? Se dice que está por encima del millón de dólares, pero eso no es seguro. Dizque el evento movió más de 15 millones de dólares, y si usted lo multiplica en pesos le dará muchísimo.

Un presupuesto local de Águilas y Licey, por los 3 meses, no llega a 300 millones. Y 50 millones, procedentes de Nueva York, se convierten en una buena “ayudita”.

Las partes habrían decidido estudiar cada quien la situación y volver a hablar o enviar sus respuestas.

UN POCO MÁS

Resumiendo el tema, Licey y Águilas quieren más dinero por volver a Nueva York, y esto tendrá que aceptarlo o rechazarlo Latin Events. Se trata de un tema de negocios, nada deportivo porque el evento se monta solo. Bueno, sean los Mets o los Yanquis los anfitriones, el asunto pudiera resolverse a corto plazo. Esperemos noticias los próximos días.

.- Me cuentan que ya Lidom tiene definido y amarrado lo que hará en Miami este mismo invierno, cuando presenten juegos del round robin. Eso no tiene nada que ver con lo de Nueva York, que es exclusivo para Licey-Águilas. Sin embargo, les recomiendo que no abulten mucho porque a fin de cuentas son los mismos fanáticos.

Es decir, el año pasado a Nueva York viajaron los dominicanos de cualquier parte de USA, no solo del Estado y otras ciudades cercanas como Baltimore, Boston, New Jersey, Filadelfia, Pensilvania, donde existen muchos dominicanos. En Miami también dependerá de cuáles equipos seleccionen porque no será tan fácil llenar el parque.

No obvien esta circunstancia, para que no se lleven sorpresa negativa.

LAS ÁGUILAS. Ya las Águilas anunciaron, en espacio pagado de periódico, su asamblea anual para el viernes 14 de junio. Según datos , el actual presidente Víctor García Sued, buscará un tercer mandato pues no quiere irse del cargo sin una corona. En sus dos primeros años Vitico, como le dicen sus amigos, no ha podido llegar a la final, y por eso haría un tercer intento. Eso es lo que se comenta, pero ya veremos si se produce algún cambio en los vientos que soplan. Faltan 17 dìas para eso.

En los últimos tiempos, los presidentes de las Águilas han durado períodos de dos años, creo: Kilvio Hernández, Chilote Llenas, Dr. Adriano Valdez y ahora García Sued. El último que duró mucho fue Chilote, desde 1998 hasta 2013.

LOS DODGERS: Están de visita en Nueva York para una serie contra los Mets. Ayer tenían doble juego, pero solo pudo celebrarse uno por mal tiempo. Los Dodgers ganaron 5 por 2 haciendo 3 en el décimo… Freddie Freeman pegó su 6to. jonrón, y Teoscar Hernández de 5-3, subiendo su promedio a .267…El japonés Shohei Ohtani falló 5 turnos y batea para .329.