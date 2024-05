Martes “chismoso”

Veamos a continuación algunos temas calientes que están en proceso y pendientes de solución alrededor del deporte nacional.

LIDOM-CABRERA-BIG PAPI

Sobre el lío que enfrenta a la Lidom con Félix Cabrera-Big Papi, me cuentan que la reunión pautada para este lunes tuvo lugar, pero los detalles no se han dado a conocer.

Se cuenta que hubo un acuerdo entre las partes de que “nadie hable”, y ni siquiera lo ha hecho el jefe de Lidom, Vitelio Mejía, que sería el vocero. Yo le pregunté ayer a Vitelio, pero me ignoró por completo… El abogado de Cabrera, Julio Cury, me respondió que no podían dar detalles, pero que “todo bien”... ¿Qué significa eso? Digamos que las partes enfrentadas terminaron en besos y abrazos, y que las cosas caminan hacia un entendimiento, o al menos, podrían caminar hacia ese tipo de romanticismo.

Pero, por ahora reina el silencio, y habrá que esperar. ¿Le tumbaron el pulso a Vitelio y Lidom??¿Cómo lo hicieron?

GORGE BELL-FENAPEPRO

No se olvide que está pendiente de conocimiento el caso de demanda de George Bell para que la Fenepepro de Erick Almonte explique la venta del terreno de la Federación a la Corporación El Naranjo, por la avenida Ecológica. Bell quiere que le digan por qué hicieron esa venta, de 25 mil metros, y 157 millones de pesos, sin que lo aprobara una asamblea.

También reclama que se le aclare porque la Federación pagò 26 millones de pesos de comisión de venta, equivalente a un 18%, cuando lo normal ronda 5% como máximo. Ese caso está pautado para finales de junio en la Jurisdicción Inmobiliaria.

Es probable que en los próximos días el abogado de George Bell, José Eliseo Almánzar, encamine un reclamo judicial para que la Fenapepro entregue los documentos de la transacción. Eso deberá tener un final, para cerrar el expediente, “caiga quien caiga”, como dicen los políticos.

CAMPO OLÍMPICO

En el olimpismo dominicano se comentan varios temas de controversia:

1.- El Comité Ejecutivo del COD habría aceptado como miembro “Coaptado” a los señores Felipe Vicini, presidente de CRESO, y Francisco Camacho, Ministro de Deportes. Pregunté en el COD sobre este asunto y no tuve respuesta.

2do. La Federación de Tiro, la que preside Manuel Figuereo, está suspendido por la Confederación Panamericana de Tiro desde noviembre del año pasado. Ahora, todo está concentrado en una sola Federación (FEDOTIPLA), que preside el señor José Mera.

GRAN PÉRDIDA: Finalmente, la lesión de Ronald Acuña jr. ha resultado pésima y perderá el resto del año, según los médicos. Acuña está en su 8va. campaña de Grandes Ligas, y disfruta contrato de 8 años por US$100 millones (2019-26). Esta campaña había actuado en 49 juegos, promedio en .250 con 4 jonrones y 15 empujadas, mas 16 robos. El año pasado ganó el MVP de la Nacional con excelentes números: .332-41 HRs. Y 106 empujadas, 73 robos de bases.. Fue líder en varios departamentos, incluyendo OBP y Slugging.. Una pérdida para los Bravos, y será difícil encontrar un sustituto de su categoría.

TROPEZÓN: El joven Víctor Robles, un jardinero central guante de oro, fue colocado para asignación por los Nacionales de Washington. El tiene 7 años en liga mayor, y este año tenia solo 25 turnos, 3 hits y promedio en .120… Su contrato es de US$2.6 millones, y en su carrera acumula salarios por US$7.5 millones, más o menos. Dice su registro que es nativo de Santo Domingo Este, y allí habría hecho algunas inversiones en el negocio inmobiliario. Alguien pudiera tomarlo de la lista de waivers, pero también pudiera ir a México a continuar su carrera allí. O quién sabe si va para Asia... Su mejor año ha sido el 2019 cuando disparó 17 jonrones, 65 remolcadas y 28 robos. Ese año los Nacionales fueron campeones de Serie Mundial.

EL PITCHER: Los Astros de Houston colocaron al lanzador Cristian Javier inactivo por 15 días con dolores en el antebrazo derecho. Este año, Javier tiene marca de 3-1 y 3.89. Fue de los principales del club el año pasado con 10-5 y 4.56.

.- Los Orioles de Baltimore vencieron 11 por 3 a Boston, su 5ta. victoria seguida . Mejoran su marca en 34-18, y están dispuestos a echar el pleito a los Yanquis en el liderato de la División Este Liga Americana. Boston está en un pobre 27-27. Los Yanquis lideran el grupo con 37-18, solo juego y medio por encima de Baltimore… Este martes, los Yanquis de Juan Soto estarán visitando a los Angelinos para una serie de tres.

