Un jonrón de dos carreras de Carpenter guía Tigres a vencer a los Azulejos

Kerry Carpenter conectó un jonrón de dos carreras por segundo juego consecutivo y los Tigres de Detroit superaron el sábado 2-1 a los Azulejos de Toronto.

Reese Olson (1-5) limitó a los Azulejos a una carrera sucia y tres hits en 6 1/3 entradas para obtener su primera victoria de la temporada. Abandonó su apertura anterior en Kansas City con una contusión en la cadera derecha después de ser golpeado por una línea.

Olson, quien estaba haciendo su décima apertura de la temporada, también ha estado lidiando con la falta de apoyo terrestre en salidas anteriores. Su efectividad cayó a 1.92 después de ofrecer otra apertura de calidad.

"Obviamente, fue bueno conseguir una victoria, pero no me preocupo por eso", dijo. "Solo trato de hacer mi trabajo cada vez que salgo".

No mostró efectos adversos de la remontada de 102 mph que lo noqueó de su apertura anterior.

"Honestamente, supe al día siguiente (que estaba bien) cuando pude jugar a atrapar", dijo. "Me duele un poco, pero me estaba moviendo bien. Lancé bien mi bullpen, así que a partir de ahí todo fue a tope".

Tyler Holton sacó los últimos tres outs para el segundo salvamento de su carrera y el primero de la temporada.

Carpenter también conectó un jonrón de dos carreras en la victoria de Detroit por 6-2 sobre Toronto el viernes.

El abridor de los Azulejos, José Berríos (5-4), permitió dos carreras y siete hits y ponchó a cinco en siete entradas.

Los Tigres tomaron una ventaja de 2-0 en el primero. Carpenter siguió un doble de Mark Canha con dos outs al conectar un cambio de velocidad de Berríos por encima de la cerca del jardín derecho. El jonrón fue el octavo de Carpenter en la temporada.

Kevin Kiermaier conectó un triple con un out en el tercero, pero se quedó varado. Toronto llenó las bases en la quinta entrada con dos sencillos y una base por bolas con dos outs antes de que Olson ponchara a Justin Turner en un cambio.

"Siempre ha sido el mismo tipo, lo que me impresiona", dijo el receptor Jake Rogers sobre Olson, quien está en su segunda temporada. "Es probablemente el chico más humilde en este clubhouse. Solo se está escabullendo en las sombras. Siempre tan confiado como siempre".

Los Azulejos anotaron una carrera sucia en la séptima. Olson dio base por bolas a Isiah Kiner-Falefa, quien se robó la segunda. Ernie Clement se embasó por error del primera base Canha.

Olson fue retirado en favor de Alex Faedo, quien permitió un doble de Davis Schneider con dos outs para anotar a Kiner-Falefa. El campocorto Javier Báez sacó a Justin Turner con un rebote lento para mantener el marcador 2-1.

Kiner-Falefa conectó un doble con un out en el noveno. Avanzó a tercera con un elevado, pero Holton ponchó al bateador emergente Danny Jansen para asegurar la victoria de Detroit.

"Esa ha sido la historia de nuestra temporada", dijo el manager de los Azulejos, John Schneider. "Tenemos que conseguir hits allí, no importa quién sea, no importa en qué parte del orden estés. Tienes que salir adelante y conseguir esos hits y en este momento, no estamos haciendo eso".