¡La Lidom muestra sus garras "afiladas"!

La posición de la Liga Dominicana de Béisbol en el conflicto ante la empresa Latin Events, de Félix Cabrera y David Ortiz, tardó un poco más de la cuenta, pero finalmente apareció.

Por varias semanas, solo había hablado Cabrera, y hace unos días la persona recién integrada del inmortal David Ortiz, mientras Vitelio Mejía, presidente de Lidom , guardaba silencio.

Al final, este jueves enviaron un comunicado a los medios manifestando su posición , rechazando su obligación con Latin Events para un segundo evento, y estableciendo que pueden negociar con otras partes.

Así las cosas, es probable que la pista se caliente mucho más entre las partes, con la posibilidad de que en un futuro cercano llegue a los tribunales, especialmente del estado de Nueva York.

La Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) desmintió a la empresa Latin Events dejando claro que nunca se firmó un contrato multianual exclusivo para la producción y montaje del evento “Titanes del Caribe”.

La empresa, que preside Félix Cabrera y que recientemente se sumó el expelotero y miembro del Salón de la Fama, David Ortiz, había establecido que Lidom debía realizar la “Serie de Titanes” con ellos como promotores del evento.

En su comunicado, Lidom explica entre varios puntos, que no están en la obligación de negociar con Latin Events, y que estarían realizando el montaje de la serie por sí sola.

A continuación la respuesta de Lidom sustentada en cuatro puntos principales:

1. “No es cierto que se estableciera a favor de Latin Events un acuerdo "firme multianual" como se ha alegado, ni mucho menos que se estableciera a su favor un derecho exclusivo a primera negociación.

2. “Lidom quedaba en libertad de negociar con cualquier tercero, si esa fuere la modalidad escogida, en cuyo caso tiene la obligación de comunicar a Latin Events cualquier oferta que recibiera de un tercero y que le fuere aceptable, para que ésta la iguale.

3.” Lidom no tiene limitación alguna para montar la serie en New York por su propia cuenta ni ha renunciado por ningún acuerdo a ese derecho, por lo tanto no está obligada a la contratación de un tercero para el montaje de ese evento.

4. “Otro aspecto resaltante es que, en todo caso, un nuevo acuerdo con cualquier tercera o Latin Events implicaría necesariamente la renegociación de obligaciones y condiciones distintas a las de acuerdos anteriores, dadas las variables que se presentan, entre éstas que para esta nueva edición los juegos deberán ser válidos para el calendario de nuestro torneo otoño invernal.

Lidom también establece que tiene el derecho y la libertad de montar la serie en una cualquiera de las siguientes modalidades: a) Negociar con un nuevo promotor, en cuyo caso estaría obligada a comunicar a Latin Events cualquier propuesta que le parezca aceptable para que ésta pueda ejercer su derecho a igualarla; o, b) Montar el evento por su propia cuenta, en cuyo caso no está en ninguna obligación de preferencia con Latin Events.

La serie entre Licey y Aguilas fue montada en el Citi Field, de los Mets de Nueva York en noviembre pasado, y llevó más de 90 mil fanáticos en tres juegos. Las Aguilas ganaron los tres partidos, que fueron de simple exhibición.

Ahora, existe la posibilidad de que si la Serie retorna a Nueva York, al menos dos de esos tres juegos puedan ser de calendario.

Lidom tendría las puertas abiertas para negociar directamente con los Mets o los Yanquis de Nueva York.