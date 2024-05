Hal Steinbrenner cita causas de buen inicio de los Yanquis

El propietario de los Yankees, Hal Steinbrenner, atribuye a la nueva tecnología del clubhouse el mérito de ayudar a Nueva York a tener un inicio de 33-17, el mejor de la Liga Americana, está contento de que Juan Soto se haya unido con sus compañeros y fanáticos, y confía en que su club pueda regresar a la playoffs después de un año de ausencia.

"Nuestras lesiones han estado por debajo del promedio en lugar de muy por encima del promedio, que hemos tenido al menos dos de los últimos cinco años", dijo Steinbrenner el miércoles en las reuniones de propietarios de las Grandes Ligas de Béisbol. “Y eso marca la diferencia. Hicimos mucho en la casa club, mucha tecnología nueva: terapia con luz roja, saunas de infrarrojos, cámaras hiperbáricas, supongo. Cosas que se me pasan por la cabeza. Pero a estos jugadores les gusta mucho, mucho. Quizás de alguna manera toda esa nueva tecnología esté ayudando con la situación de las lesiones”.

Nueva York comenzó el martes con el segundo mejor récord de las ligas mayores, sólo detrás de Filadelfia (35-14). Las únicas lesiones importantes han sido las del as Gerrit Cole, quien podría regresar a finales de junio tras una lesión en el codo; el tercera base DJ LeMahieu, que se espera que regrese la próxima semana debido a una fractura en el pie derecho; y el jardinero central Jasson Domínguez, quien se está poniendo en forma luego de una cirugía Tommy John en septiembre.

Soto, tres veces All-Star adquirido procedente de San Diego en diciembre, batea .309 con 11 jonrones y 37 carreras impulsadas.

“No tenía dudas de que Juan Soto actuaría en Nueva York. El mercado, la presión, nada de eso iba a ser un problema. Cómo interactuaría con nuestros fanáticos, cómo interactuaría con ustedes, cómo interactuaría con los compañeros de equipo fueron las tres preguntas que tenía”, dijo Steinbrenner a los periodistas. "Y ha sido genial, genial, genial para esos tres".

Nueva York tiene un promedio de 38,610 fanáticos, el cuarto lugar en las mayores, y se dirige a los tres meses con mayor asistencia de la temporada. Soto se ha convertido en un favorito de los fanáticos .

"No hay duda de que mucha gente está comprando su camiseta", dijo Steinbrenner. “En cuanto a la venta de entradas, a principios de temporada estábamos bajos, abonos. Los juegos individuales han terminado. Pero es difícil decir si es por él o por una combinación de él y la victoria”.

Steinbrenner le dijo a YES Network de los Yankees la semana pasada que estaba abierto a negociaciones contractuales durante la temporada con Soto, quien dijo que estaba dispuesto a escuchar. Soto puede convertirse en agente libre después de la Serie Mundial.

"Simplemente no tengo nada más que agregar a eso en este momento", dijo Steinbrenner. "No voy a permitir que esto sea una historia semanal porque no quiero distracciones".

Los Yankees comenzaron la temporada con una nómina de $303 millones, solo $3 millones detrás de los Mets, los más altos de las Grandes Ligas.

"Las nóminas en los niveles en los que nos encontramos ahora simplemente no son sostenibles financieramente para nosotros", dijo Steinbrenner. “No sería sostenible para la gran mayoría de los propietarios, dado el impuesto al lujo que tenemos que pagar. Pero estamos obteniendo una cantidad considerable de dinero. No obtuvimos mucho dinero en la última temporada baja”.

El capitán de los Yankees, Aaron Judge, comenzó lentamente, bateando .180 con tres jonrones y 11 carreras impulsadas hasta el 23 de abril, pero bateó .352 con 10 jonrones y 21 carreras impulsadas en sus siguientes 26 juegos.

"Se perdió una parte del entrenamiento de primavera", dijo Steinbrenner. “Creo que eso es lo que estábamos viendo ese primer mes. Pero claramente está viendo bien la pelota en este momento. Cuando él comienza a aumentarlo, sea coincidencia o no, parece que otros muchachos comienzan a aumentarlo”.

Giancarlo Stanton está bateando .250 con 11 jonrones y 26 carreras impulsadas en 43 juegos, un rebote de un 2023 diezmado por las lesiones.

“Perdió, qué, 27 libras antes del entrenamiento de primavera. Eso es fenomenal”, dijo Steinbrenner. “Y eso significa menos peso en sus piernas, rodillas y todo lo demás. Y creo que eso marcó la diferencia”.

A pesar de la ausencia de Cole, los Yankees lideran las ligas mayores con efectividad de 2.92.

“La mayor sorpresa agradable ha sido el pitcheo, la rotación abridora”, dijo Steinbrenner. “Llegamos con preocupaciones, ¿no? ¿Qué (Carlos) Rodón nos toca? ¿Podrá Néstor (Cortés) mantenerse sano? Luis Gil. Y ellos son la razón por la que estamos donde estamos porque la ofensiva tuvo problemas durante un buen mes allí”.

Gil, un derecho novato de 23 años, tiene marca de 5-1 con efectividad de 2.39 como reemplazo de Cole.

“Si hubiéramos firmado a uno de los numerosos agentes libres (miramos todo, como saben), Luis Gil nunca habría tenido una oportunidad con toda probabilidad”, dijo Steinbrenner.

Nueva York desapareció de la contienda el verano pasado en lo que el gerente general Brian Cashman calificó como un desastre . Steinbrenner afrontó esta temporada con grandes esperanzas.

“Sin duda sentí que teníamos un equipo con calibre de campeonato”, dijo Steinbrenner. “Tienes que llegar a los playoffs. Una vez que llegas a los playoffs, como sabemos, es, como diría Cash, un poco complicado”.