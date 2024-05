Este martes estuve en Palacio Nacional en una visita al Ministro Administrativo de la Presidencia, Igor Rodrìguez, gran amante del deporte.

Entre los temas tratados, estuvo, naturalmente, el esfuerzo que se hace para que la Lidom acoja a Puerto Plata como franquicia de la pelota invernal.

Los esfuerzos son en todo orden.- No solo està la inversión del gobierno en la reparación y modernización estadio José Briceño, incluyendo luces Led., que son las que otorgan una imagen nítida.

Tambièn está la parte logíítica de formar una compañía que se haga cargo, con inversiones económicas a largo plazo, porque en deporte profesional no se puede improvisar . Ya se están dando los pasos finales para la formación del Patronato que administrará el estadio, y ese es un dato relevante porque garantiza una política de mantenimiento todo el año, si cumplen sus funciones. Y hay un dato colateral, del cual me he enterado por otras fuentes, y es que se hace el intento de reunir deportistas inversionistas para revivir la franquicia de San Cristòbal, que ya tiene su estadio desde la existencia de los Caimanes del Sur entre 1983-89. El problema de San San Cristóbal radica en la parte económica pues, desde entonces, no han aparecido personas que inviertan.En lo deportivo, no veo problemas para que Puerto Plata y San Cristóbal (o La Vega), se añadan a la Lidom. El tema principal es el económico pues eso tiene un peso decisivo.

DEPORTISTAS: Veo en Listin un trabajo de Inmaculada Cruz Hierro, citando la gente de la farándula que ha salido electa en las recientes elecciones del pasado domingo. Hay senadores, como El Torito (Provincia Monseñor Nouel), que està repitiendo en el puesto , o Bolivar Valera,que hace comunicación de farándula, pero que repite también como diputado.

¿Y por què no se ven nombres de deportistas? En el pasado, tuvimos a Raul Mondesì como diputado y sìndico de San Cristòbal, a Mèlido Pèrez como sindico de Nigua,y creo que ahora eligieron al ex lanzador Kelvin Herrera alcalde por el municipio de Tenares. Los deportistas deberían participar en política. Pero, por asuntos culturales (o por miedo a perder), no lo hacen. ¿Imaginan ustedes un candidato con el perfil de Big Papi, o Nelson Cruz, o Emilio Bonifacio, o Pedro Martìnez en el congreso?. Serìa “un palo”.(lea màs en listindiario.co