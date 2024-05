Una luz en el camino para los bonos de peloteros

A lo largo de los años, desde que en República Dominicana se realizan firma a peloteros con bonos, la gestión financiera de esos incentivos económicos ha sido tema de preocupación.

La razón es que estos prospectos reciben una alta suma de dinero, a veces sin tener una idea clara de inversión y sin medir los efectos que trae un contrato de este tipo.

Antes de entrar el siglo 21, en la década de los 90´s los peloteros del país no ostentaban tales sumas, los bonos no superaban los 10 mil dólares, incluso, en el 94, D´Angelo Jiménez fue portada de los diarios luego de acordar con los Yankees por 25 mil US$.

En el 1997, Josephang Bernhardt, fue el primer prospecto en acordar por más de un millón de dólares. Fue con los Azulejos de Toronto.

Luego de ese año se volvió común que los prospectos del famoso julio 2, ahora 15 de enero, reciban sus bonos millonarios.

Sobre este fenómeno del béisbol profesional, el Banco BHD tomó la iniciativa de realizar un programa para la buena salud financiera de los prospectos dominicanos que firmen en enero.

La entidad que representa a la MLB en la República Dominicana llamó a los recién firmados a un cóctel para presentar el plan de desarrollo económico para los nóveles peloteros.

Dicho encuentro se llevó a cabo la tarde de este jueves en el hotel Embassy de Santo Domingo, donde asistieron la mayoría de los peloteros firmados a inicio de este año para conocer la iniciativa del BHD.

Comenzó con una charla motivacional ofrecida por Josefina González, vicepresidenta sénior de Banca de Personas y Negocios del Banco BHD, quien también agradeció a los jóvenes por asistir al encuentro.

“El béisbol es una herramienta de cambio social y por eso estamos unidos para brindar una mano amiga durante este proceso de ustedes hasta llegar a las Grandes Ligas. Queremos ayudarlos en su capacitación sobre el manejo de finanzas y administrativa. Brindarles talleres con profesionales, así como un proyecto de vida afectiva con valores y principios del ahorro”, describió la ejecutiva del banco durante su presentación.

El BHD y la MLB tienen un acuerdo desde el 2008. Según los ejecutivos de la entidad financiera, con este programa de formación han impactado a más de 7,000 jóvenes peloteros.

Por parte de la MLB tomó parte Yerik Pérez, director de operaciones de la MLB en República Dominicana, quien respaldó las palabras de González, saludó el convenio entre la marca de béisbol y el banco.

“Ha sido una alianza que se ha fortalecido. El incremento en los ahorros luego de esta alianza han sido notables en nuestros jóvenes. En la MLB somos las que béisbol porque estamos convencidos que la educación es el desarrollo para nuestra industria”, destacó el ejecutivo.

Sin embargo, sobre toda esta cuestión está un adagio popular que hace énfasis en que el futuro de un pelotero va más allá de la bonificación que recibe.

Tanto es así, que Osvaldo Guillén, primer pelotero del país en pisar un terreno de Grandes Ligas, y Juan Marichal, quien abrió las puertas del Salón de la Fama para los dominicanos, recibieron el mínimo del bono para la época.

Según el mismo Osvaldo, recibió un cheque con 125 dólares, mientras que Marichal firmó por 500.

Otro que firmó por 500, pero quinientos mil, Yensi Rivas, nuevo integrante de los Metros de Nueva York que se unió a su escuadra en enero de este año.

Yensi pertenecía a la academia de Amaurys Nina, y ahora está con la Liga de Prospectos Internacional (IPL por sus siglas en inglés), que tambien preside Nina.

“Esto nos ayuda a formarnos como peloteros. Estoy totalmente de acuerdo con esto y sé que nos ayudará con nuestro futuro”, aseguró el campocorto.

Prospectos de los Metros de Nueva York, firmados en enero de este año.Glauco Moquete.

Durante el 2023, BHD realizó 36 capacitaciones con la participación de 2,546 jóvenes prospectos beisbolistas de las academias

En la actividad de recibimiento a los nuevos prospectos firmados, estuvieron presentes los ejecutivos del Banco BHD Luis Lembert, Carolina Ureña, Juan Carmona, Carlos Gómez, Raysa Conde, Letizia Cantarela, así como los representantes de las academias de MLB en el país.