Reynaldo López sorprendido con su dominio

El mismo Reynaldo López confesó que no pensó que le iría también como hasta el momento en su regreso a ser abridor en el béisbol de las Grandes Ligas.

“Honestamente no pensé que las cosas iban a salir, como también ha salido” declaró Reynaldo López a las páginas deportivas del Listín Diario en la última visita de los Bravos de Atlanta a la Gran Manzana.

Los Bravos llamaron mucho la atención cuando publicaron que iban a probar a Reynaldo López como abridor nuevamente poco después de contratarlo en la pasada temporada baja.

“Antes de la temporada, mientras negociamos con los Bravos, ellos querían que volviera a ser abridor y desde entonces hice el cambio”

La última vez que tuvo aperturas consistentes en las Grandes Ligas fue en 2019, y luego lo trasladaron al bullpen, donde su carrera realmente comenzó a despegar.

“He avanzado entrada por entrada, hasta llegar al sexto, me dijeron que, si no lo podía hacer, que me detuviera y que, si podía, que lo siguiera haciendo, pero me siento bien y saludable”

Reynaldo López es uno de los tres jugadores esta temporada que han hecho el cambio de relevista a titular con mucho éxito, y los tres han quitado un poco de velocidad a su repertorio.

La velocidad de López ha disminuido ligeramente en comparación con cuando era relevista, pero todavía tiene pitcheos de 97 MPH, por si los necesita.

“Me dijeron desde el primer día que iba a pelear por el quinto puesto de la rotación, y así ha sido, estamos luchando en el lugar que me gane de la rotación”

López parece haber descubierto lo que necesitaba desde el principio con los Bravos, lo que podría hacer que el contrato de tres años y $30 millones que firmó sea el mejor negocio de los Bravos durante el pasado invierno.

“Mi meta como abridor es tratar de ir lo más lejos posible y siempre ha sido mi mentalidad, por lo menos tratar de llegar al sexto episodio”

Al comenzar la temporada, hubo muchas preguntas sobre quién sería el quinto abridor de los Bravos, pero Reynaldo López las respondió todas y más.

Después de dos turnos en la rotación, el ex relevista de los White Sox había sido por lejos el mejor lanzador abridor de los Bravos, permitiendo solo una carrera en 12 entradas y promediando casi un ponche por entrada.

López fue retirado temprano del partido del lunes contra los Cachorros debido a una tensión en la espalda, se fue sin decisión después de permitir dos hits y dos bases por bolas mientras ponchaba a cuatro en cinco entradas en blanco.

Salió del juego después de 71 lanzamientos, el cuerpo médico del equipo lo está considerando antes de su próxima salida, de día a día, pero esperan que esté listo para su próxima apertura, según Gabe Burns de The Atlanta Journal-Constitution.