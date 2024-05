Mike Trout decidió que someterse a una cirugía era mejor opción que ser designado

Mike Trout decidió que someterse a una cirugía para reparar un menisco desgarrado en su rodilla izquierda era una mejor alternativa que posponer el procedimiento y ser bateador designado el resto de la temporada.

“Fue una opción que pusieron ahí. Habría sido simplemente mantener el nivel de dolor”, dijo el toletero de los Angelinos de Los Ángeles antes del partido del jueves contra los Reales de Kansas City. “El día que me hicieron la resonancia magnética mostró que tenía mucho dolor. Habría sido un camino difícil durante el resto del año soportar eso”.

Trout también ha tenido problemas cuando ha sido bateador designado. En 1,518 juegos de su carrera, ha sido bateador designado sólo 81 veces y tiene un promedio de bateo de .214.

Trout, quien está fuera de juego por una lesión importante por cuarta temporada consecutiva, aún no sabe cuándo ocurrió la última. El dolor de rodilla empeoró durante un partido del 29 de abril contra los Filis de Filadelfia, y un examen de resonancia magnética al día siguiente reveló el desgarro. Se sometió a una cirugía el viernes pasado, cuando los Angelinos comenzaron una gira de seis partidos.

“No fue una jugada en particular la que lo logró. Sentí un pequeño dolor y al día siguiente me desperté y no podía caminar”, dijo.

Los jugadores de béisbol que han tenido una lesión y operación similar tienen un tiempo promedio de recuperación de cuatro a ocho semanas, pero Trout aún no ha tenido un set. Dijo que lo único que ha podido hacer después de la cirugía es estirar y tratar de fortalecer el músculo cuádriceps y el área que lo rodea.

El tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana lideraba las mayores con 10 jonrones al momento de la lesión. También bateaba .220 con 14 carreras impulsadas y seis bases robadas.

“Es duro porque me sentí muy bien (al empezar la temporada), pero las cosas simplemente suceden. Estoy haciendo todo lo que puedo para volver al campo”, dijo Trout. "Quiero ir lo más rápido que pueda, pero no quiero forzar".

Los Angelinos llegaron al juego del jueves con un récord de 14-23 después de dividir su gira de seis juegos.

El manager Ron Washington se alegró de ver a Trout todavía de buen humor, pero se alegró más de verlo en la reunión de bateadores antes de que los Angelinos comenzaran la práctica de bateo.

“Nadie le pide a Mike que esté en esas reuniones. Mike está en el estadio porque quiere estar cerca de sus compañeros de equipo”, dijo Washington. "Cualquier cosita que pueda darles mientras esté aquí, será bienvenida".