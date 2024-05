"Salgo a batallar en cada una de mis aperturas"

El lanzador dominicano Luis Gil, de los Yankees, está enfocado y feliz por estar en la rotación en donde puede demostrar que está saludable y responder a la confianza depositada en él por el dirigente Aaron Boone.

“Contento y feliz porque me están dando la oportunidad de jugar, estoy saludable”, declaró Luis Gil al Listín Diario en el terreno del Yankee Stadium al día siguiente de ganar su tercer juego de la temporada.

Gil (3-1) en su primera presentación de por vida contra Houston, se llevó la victoria el martes la victoria de 10-3, permitiendo una carrera y un hit y cuatro bases por bolas en seis entradas. Ponchó a cinco.

Kyle Tucker le conectó un jonrón solitario en la primera entrada, pero el derecho no pudo ser bateado después de eso a pesar de un control inestable.

“Voy a seguir luchando y enfocado, tirar strikes y batallando el resto del camino” manifestó Gil de 25 años, nacido en Azua y quien pertenece a los Tigres del Licey en la Liga Dominicana.

Hizo 57 de 97 lanzamientos de strikes antes de abandonar el montículo con su segunda apertura consecutiva de calidad, las únicas dos veces en siete salidas en las que duró seis entradas.

Gil tendrá efectividad de 2.92, WHIP de 1.14 y K:BB de 45:24 en 37 entradas en su próxima salida, programada para enfrentarse a los Rays en el Tropicana Field de Tampa Bay en St.Petersburg en la Florida.

“Cada salida que salgo es a batallar, ayudar al equipo cada vez que me subo al montículo” comentó Gil y recordó “No tengo límites de pitcheo, eso irá como me vaya en el juego, si tengo que pasar de cien, entonces, me lo permitirán”

Gil estuvo efectivamente salvaje el martes, que es algo que esperan los Yankees, una buena mezcla de su repertorio, sobre todo con su cambio, mientras que su bola rápida de cuatro costuras fue su lanzamiento de strike más efectivo.

Dijo sentirse estar de regreso con los Yankees, saludable y ha estado trabajando para mantenerse en la rotación hasta el final de la temporada.

“He progresado mucho en la mentalidad, en el físico, trabajando en la zona de strikes, para mantenernos fuertes hasta que se termine la temporada” dijo Gil.

Gil, se ganó el puesto de quinto abridor del equipo en la serie de dos juegos de los Yankees contra los Diablos Rojos en Ciudad México en la última semana de los entrenamientos primaverales de pretemporada de marzo pasado.

Después de perderse la mayor parte de las últimas dos temporadas debido a la rehabilitación de una cirugía Tommy John, ha tenido una gran presencia en el montículo desde el campamento primaveral en Tampa, Florida.

“Hasta donde Dios me permita voy, él me está dando salud y eso me permitirá seguir adelante, haciendo el trabajo”

Luis Gil eclipsó al dominante Justin Verlander por segunda apertura consecutiva, habiendo superado previamente al ganador del Cy Young de 2021, Corbin Burnes en Baltimore. Ahora ha permitido apenas una carrera y tres hits en sus últimas 12.1 entradas de trabajo.

Gil ve el poder enfrentarse a veteranos de esta categoría, como una oportunidad de competir contra algunos de los mejores lanzadores del mundo. Destacó la importancia de utilizar estos enfrentamientos como motivación para ejecutar el plan de juego establecido para cada salida.

“Me gusta la competencia, me sentí bien lanzando contra ese veterano, uno se siente contento y orgulloso, con mucho respeto uno quiere enfrentarse a lanzadores de ese nivel, es una leyenda”

El manager Aaron Boone elogió la actuación de Luis Gil, destacando el diverso repertorio de lanzadores del derecho que lo convierte en un oponente desafiante para los bateadores.

Si bien reconoció que la salida del lanzador no fue perfecta, con problemas ocasionales en su lanzamiento y bases por bolas, enfatizó la calidad de sus lanzamientos y su efectividad, incluso cuando su ejecución no fue perfecta.

“Uno aprende de esos enfrentamientos con lanzadores de esa categoría” puntualizó

La rotación de los Yankees, es encabezada por Néstor Cortés y continua con Carlos Rodón, Marcus Stroman, Clarke Schmidt y Luis Gil.