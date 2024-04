Rodón lanza bien y Yanquis dan 4 H4 para apabullar Cerveceros

Carlos Rodón lanzó pelota de dos hits y una carrera en seis entradas y los Yanquis de Nueva York conectaron cuatro jonrones en una paliza de 15-3 sobre los Cerveceros de Milwaukee el sábado por la noche.

Alex Verdugo conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada. Aaron Judge y Anthony Rizzo agregaron jonrones de dos carreras en el sexto episodio que pusieron a Nueva York arriba 11-1. Fue el quinto jonrón de Judge en la temporada y el cuarto de Rizzo.

Giancarlo Stanton conectó un jonrón de tres carreras, su sexto, en el noveno ante el infielder Owen Weaver, quien lanzó las últimas dos entradas.

Rodón (2-1) permitió un jonrón solitario en el primer inning a Rhys Hoskins y un doble en el sexto inning a Joey Ortiz. El zurdo de 31 años ponchó a ocho y dio una base por bolas. Luke Weaver lanzó dos entradas en blanco. Milwaukee anotó dos carreras en la novena entrada ante el receptor José Treviño, quien lanzó 11 de sus 18 lanzamientos para strikes.

"Siempre es fácil cuando la ofensiva está disparando de esa manera", dijo Rodón. "Al obtener una ventaja temprana, puedo ir directamente a la zona y sacar a los muchachos. Me quito el sombrero ante ellos para llevar a los muchachos al otro lado del plato. Defensivamente, jugamos muy bien. Un buen partido en general"

Rodón ha permitido tres carreras o menos en cada una de sus seis aperturas, pero el manager de los Yanquis, Aaron Boone, dijo que todavía tiene espacio para mejorar."No es unidimensional", dijo Boone. "Tiene diferentes formas de sacarte, dependiendo de lo que tenga ese día. Puede hacer ajustes. Lo que me gustó hoy, creo que a medida que avanzaba el juego, las cosas mejoraron y continuó afinándose y mejorando un poco".

Nueva York registró máximos de temporada de 15 carreras y 19 hits para romper una racha de dos derrotas.

"A pesar de lo difícil que es en esta liga anotar carreras, y de lo bueno que es el pitcheo, tener una noche como esa, definitivamente es agradable", dijo Boone. "Esperemos que haya pequeñas cosas que desbloqueen y hagan que algunos muchachos se muevan aún más, pero una actuación realmente fuerte en general".

Joe Ross (1-3) permitió siete carreras, seis limpias, y ocho hits, y necesitó 99 lanzamientos para completar cinco entradas. Ponchó a cinco, dio tres bases por bolas y golpeó a un bateador.

"Ciertamente no fue él mismo, ya que ha lanzado las primeras cuatro veces", dijo el manager de los Cerveceros, Pat Murphy. "Aguantó y nos dio cinco entradas. No era perfecto. Eso va a pasar. Todavía pensaba que había algunos aspectos positivos allí. Veintiséis juegos y esa es la primera vez que no hemos tenido la carrera ganadora en el plato en la novena entrada".

Verdugo puso a los Yanquis en ventaja de 3-0 con su cuarto jonrón. Anthony Volpe fue golpeado por un lanzamiento para abrir el juego y Juan Soto recibió base por bolas. Después de que Judge se ponchó, Verdugo conectó una línea de 389 pies entre el jardín derecho y central.

Los Cerveceros recuperaron una en la parte baja con el sexto jonrón de Hoskins.

Nueva York aprovechó los problemas de comando de Ross para tres carreras más en la tercera. Judge y Stanton recibieron bases por bolas y Rizzo se embasó con un driblador de infielder para llenar las bases con un out.

El venezolano Gleyber Torres, quien tuvo dos carreras impulsadas en sus primeros 27 juegos, limpió las bases con un doble a la brecha entre el jardín derecho y central, dando a Nueva York una ventaja de 6-1.

Los Yanquis pusieron la pizarra 7-1 con una carrera sucia en el quinto.