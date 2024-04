Con pitcheo de Irvin y tres HRS, Orioles blanquean a Oakland

Cole Irvin repartió cuatro imparables en siete entradas, Adley Rutschman y Ryan Mountcastle conectaron jonrones en lanzamientos sucesivos y los Orioles de Baltimore blanquearon el sábado 7-0 a los Atléticos de Oakland.

Gunnar Henderson también se voló la barda por los Orioles, líderes de la División Este de la Liga Americana, que se recuperaron enfáticamente de una derrota de 10 entradas en el primer partido de la serie el viernes por la noche.

"Hicimos muchas cosas buenas", dijo el manager Brandon Hyde. "En general, lanzamos muy bien. Buen partido para nosotros".

Baltimore ahora lleva 100 series consecutivas de temporada regular de al menos dos juegos sin ser barrido. Esa es la cuarta racha más larga en la historia de las Grandes Ligas, y a 24 de igualar el récord de los Cardenales de San Luis de 1942-44.

Irvin (2-1) retiró a los primeros nueve bateadores que enfrentó, no permitió que un corredor pasara de la primera base y permitió solo cuatro sencillos, ninguno en la misma entrada. El zurdo ponchó a cinco y no dio bases por bolas en su salida más larga desde 2022, cuando lanzó para los Atléticos.

Irvin permitió 11 carreras en sus primeras tres aperturas, pero en las últimas dos salidas ha lanzado pelota en blanco en 13 2/3 entradas. ¿La diferencia?

"Lanzar a ambos lados del plato, una mezcla de pitcheos un poco mejor, un poco más impredecible sobre lo que viene", dijo Hyde. "Mirando hacia adelante a los bateadores y atacando la zona de strike".

Mike Baumann trabajó el octavo y Dillon Tate sacó tres outs para completar la labor de cinco hits. Fue la segunda blanqueada de Baltimore en la temporada, la primera en la apertura anterior de Irvin, en Kansas City el 21 de abril.

Al igual que los Atléticos, Baltimore cayó en orden durante las primeras tres entradas. Pero los Orioles tuvieron mucho más éxito en la segunda ocasión contra JP Sears (1-2).

Baltimore conectó cinco hits en un cuarto episodio de tres carreras, incluido un doble productor de Anthony Santander y sencillos anotadores de Jordan Westburg y James McCann.

Una entrada más tarde, Rutschman conectó un jonrón solitario y Mountcastle siguió con un batazo por encima de la pared del jardín izquierdo para una ventaja de 5-0.

Henderson conectó su noveno jonrón en la séptima entrada con un corredor en base.

Oakland, por su parte, se quedó sin jonrón por primera vez en 12 partidos.

Sears permitió siete carreras y ocho hits en 6 1/3 entradas, su primera derrota desde el 30 de marzo. Las primeras cinco carreras de Baltimore llegaron con dos outs, lo que eclipsó todos los aspectos positivos.

"Estaba en la zona, estaba lanzando strikes", dijo el manager Mark Kotsay. "Solo tuvo una base por bolas y ocho ponches. La capacidad de terminar una entrada se le escapó hoy".

Sears estuvo completamente de acuerdo.

"Hice muchos buenos lanzamientos. Obviamente, me costó sacar ese tercer out en un par de entradas", dijo el zurdo. "No hay rima ni razón para ello".