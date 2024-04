“Quiero cuentas claras”

George Bell disparó 265 jonrones en su carrera de Grandes Ligas.

La misma discurrió por 12 años entre 1981-93 jugando para los Azulejos de Toronto y los Medias Blancas de Chicago. Incluyó ganar un premio MVP de la Liga Americana en 1987 cuando produjo 47 cuadrangulares.

Ahora, Bell está en otros afanes. Es un hombre de negocios en la provincia La Romana y un exitoso jugador de golf.

Pero también saca tiempo para apoyar a los peloteros dominicanos, y lo hizo por más de una década como directivo de la Federación Dominicana de Peloteros Profesionales.

De hecho, hace 5 años era vicepresidente del organismo y fue presidente por 30 segundos cuando renunció el presidente Mario Melvin Soto.

Bell está reclamando la nulidad de la venta de unos terrenos pertenecientes a la Federación, localizados por los predios de Ciudad Juan Bosch, en Santo Domingo Este.

La venta se produjo el año pasado a la compañía Importadora El Naranjo, involucrando la suma de 157 millones, 598 mil con 560 pesos.

El contrato firmado por los actuales directivos de la Federación que encabeza Erick Almonte, cede a la citada compañía un terreno de 26,249 metros.

Bell y su abogado José Eliseo Almánzar, han encaminado una demanda de nulidad ante la Jurisdicción Inmobiliaria, pidiendo aclaraciones al respecto.

Dos puntos básicos inquietan a Bell, uno relacionado con el hecho de que la venta se realizó con la anuencia de la junta directiva en lugar de una asamblea, y otro porque aparentemente se ha pagado una comisión fuera de lugar de 26 millones a un intermediario no identificado todavía.

Respuesta satisfactoria

“No tengo ningún tipo de problemas con el contrato, si se hizo bien, pero si no se hizo bien puedo objetarlo . Pero necesitamos una respuesta satisfactoria”, dijo Bell Listin Diario.

“También con relación a la comisión, lo que se estila es un 5%, que se puede llevar a un 3%, pero no en forma exhorbitante, casi un 18% de comisión como sucede ahora. Yo no tengo problema de que todo salga a relucir, y nos deben aclarar como llegaron a esa conclusión ”.

Además, objeta que el pacto se haya hecho en pesos, y no en dólares. ”Si es en pesos, como la moneda se devalúa, ahí se pierde”.

“Conozco a Erick Almonte desde hace mucho, en Toronto, en los Yanquis, en Tampa, es una persona muy carismática y amistosa. No sé nada de su gestión porque desde que salí de allí no me he involucrado en la Federación”.

Dejaron 42 millones

en banco

Dijo que quienes tomaron la Federación hace 5 años, pensaron que ellos habían dejado el organismo quebrado. “Pero nosotros hicimos el edificio a pura gallardía, y tomamos la cuenta bancaria en 97 mil pesos.. Pero cuando salimos les dejamos en banco 42 millones”.

“Lamentablemente, aquí en nuestro país siempre pasa lo que ha sucedido ahora. Se piensa mal del otro”.

Dijo, además, “no me interesa ser presidente. Lo fui interino por 30 segundos, pero no me interesa”.

presó el ex grandes ligas.

El Negocio

La decisión de venta y negociación de los terrenos fue tomada en una reunión de la junta directiva de Fenapepro a fines del 2022. El primer pago fue de 60 millones de pesos en febrero 14 del 2023, y se fijó un restante de 97 millones divididos en seis meses. Exactamente, la suma faltante fue de RD$97,498.560.00

Se fijó entonces seis cuotas de 16 millones 249 mil a partir del 14 de agosto del 2023. Un segundo pago en febrero 2024, el tercero en agosto 2024, el cuarto en febrero 2025, el 5to. en agosto 2025 y un último pago en febrero 2026.

La junta directiva que aprobó el negocio la encabeza Erick Almonte y firmaron el Esteban Germán, vicepresidente, el tesorero D”Angelo Jiménez, el secretario Juan Francisco, y el vocal José Rafael Díaz.

Se ha citado el nombre del ingeniero Rafael Zabala como mediador inmobiliario en la venta, habiendo recibido la suma de 26 millones, 673 mil pesos. Esto no ha sido confirmado.

Almonte no ha respondido cuestionamientos de Listin sobre esos dos puntos, y dice que el tema será enfrentado en los tribunales.