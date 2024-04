Proyectando a Ozuna

A propósito de los jonroneros latinos, el lector Rafael Rodríguez pregunta cuál sería la proyección más sensata para Marcell Ozuna, quien ha tenido buen comienzo para los Bravos de Atlanta. Ozuna es líder de jonrones en MLB con 9, y en empujadas con 27.

Además, en los demás números también es líder en slugging con .713 y en OPS con 1117. ¿Saben ustedes lo que es el OPS?: Dicen los expertos que es la suma de OBP y Slugging, y que retrata tanto la capacidad de alcanzar bases como el bateo de largometraje de los bateadores.

Ozuna tiene una proyección jonronera bastante simple. Actualmente suma 245, pero su principal enemigo, a largo plazo, es su edad.

El tiene 33 años, y en noviembre 12 cumplirá 34. Si usted le promedia 30 jonrones por los próximos 5 años, eso le daría 395 cuando tenga 38 años de edad.

Pero, no hay seguridad alguna de que mantenga ese promedio en los próximos 5años. Ustedes saben que en beisbol la edad “no perdona”, y según avanza el tiempo los peloteros van declinando.

En resumen, Ozuna tiene oportunidad de alcanzarlos 400 jonrones, pero eso no está muy claro.

OTRAS NOTAS

- Sobre este jugador, digamos que fue firmado en 2008 por los Marlins de Florida. No tengo el dato de su bono.

- Pasó 5 años con los Marlins y en 2017 fue cambiado a los Cardenales de San Luis por cuatro jugadores. Entre ellos hay dos pitchers notables, que a futuro triunfaron, como son los casos de Sandy Alcántara y Zac Gallen (Arizona)..También estuvo Magneuris Sierra.

- El año pasado, Ozuna tuvo su mayor cantidad de jonrones con 40 en una gran actuación. Remolcó 100, la segunda vez que alcanza el centenar.

- Tiene un contrato de 4 años por US$65 millones con Atlanta, el cual finaliza este año. Eso significa que, si todo sigue bien en su producción, se puede ir a la agencia libre a buscar un paquetón de dinero. En su carrera, hasta ahora suma US$108 millones.

- De por vida tiene promedio de .270 , con 1358 hits y 803 empujadas.

- Ha estado presente en dos juegos de estrellas y ganó un guante de oro en 2017 jugando el jardín central de los Marlins.

Marcell tiene mucho mérito, además, porque ha podido dejar atrás unos líos tremendos que ha tenido en el pasado son su pareja Génesis.

UN POCO MÁS

Del grupo de los jóvenes peloteros dominicanos se puede hacer una proyección de largo plazo en el renglón de los jonrones, pero eso siempre es una aventura. Juan Soto, Rafael Devers, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, Julio Rodríguez, etc.. son proyectos potenciales.. Pero, siempre es aconsejable esperar los primeros diez o doce años de un pelotero de Grandes Ligas a ver qué ha sucedido.

Con frecuencia, las lesiones o el descuido de una carrera hacen variar lo que se pensaba.

MUCHOS PONCHES: He hecho hincapié en los últimos días en que Elly de la Cruz debe trabajar en bajar sus ponches, una frecuencia muy perjudicial. Lo mismo ha sucedido con José Siri, quien ya no es un prospecto pues hace rato pasó de esa edad. Inclusive, Sirí ha pasado a ser un jugador alterno con Tampa Bay, distinto a lo del año pasado Esta campaña tiene promedio pobrísimo de .188, con 1 jonrón, 5 empujadas, 6 robos de bases en 8 intentos. Pero, su problema principal son los ponches, con 34 en 69 turnos, un porcentaje de 49%, es decir uno de cada dos turnos.. No sé cómo él va a resolver eso, pero debe olvidar el swing poderoso que da jonrones y buscar el contacto, poner la bola en juego y sacar provecho de su velocidad. Es todo.

LOS YANQUIS. Jugando en casa, Oakland superó a los Yanquis 2 por 0, aplicándoles la segunda blanqueada en los últimos tres juegos. Es vergonzozo que “los muertos” de Oakland vayan a NY a blanquear a este equipo, pero asi es el beisbol. El débil siempre puede ganarle al débil.

Las dos carreras llegaron en el noveno por jonrón del novato Zach Gelof al zurdo mexicano Victor Gonzalez.

Juan Soto tuvo un juego raro para él, de 4-0 con 2 ponches, y Aaron Judge uno normal este año, de 4-0 también con dos ponches.