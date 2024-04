Gran lío en FENAPEPRO por la venta de unos terrenos

George Bell, expelotero y exvicepresidente de la Federación Dominicana de Peloteros Profesionales, ha encaminado una gestión judicial que demanda la nulidad de la venta de unos terrenos que eran propiedad de ese organismo.

La venta se habría realizado en febrero del 2023 y envuelve la suma de 157 millones de pesos por un poco más de 25 mil metros.

Se trata de unos terrenos ubicados cerca de la Ciudad Ecológica y de la llamada Ciudad Juan Bosch en el Distrito Nacional, en el área de la autopista Las Américas.

El abogado de George Bell, doctor José Eliseo Almánzar declaró ayer que han demandado la anulación de esa venta, hecha el año pasado a una empresa llamada Importadora Naranjo.

“Nuestra gestión ha sido ante la Jurisdicción Inmobiliaria y ya tuvimos una primera audiencia sobre el tema”, dijo Almánzar este domingo en el programa La Hora del Deporte, que transmite CDNDeportes.

En el negocio, hay dos puntos en discordia, de acuerdo a lo dicho por el abogado Almánzar.

Primero, que esa venta debió haber sido sometida por la Federación a su asamblea, lo cual no se habría producido. “Erick Almonte, su presidente, y los miembros de su comité ejecutivo lo decidieron por si solos y eso no puede ser. Es una propiedad de la Federación y no puede tratarse así por su magnitud”, dijo Almánzar.

Lo segundo es que, de acuerdo al abogado, habrían pagado la suma de 27 millones de pesos en comisión de venta a un agente inmobiliario no identificado.

“Se estila que, en el mercado inmobiliario, se paga un máximo de 5% al agente mediador, y en este caso se ha pagado 18%, lo cual está fuera de lugar. George Bell y otros socios quieren una explicación al respecto”, dijo Almánzar.

Bell fue vicepresidente de la Federación durante el período de presidencia de Mario Soto, quien renunció a su puesto en 2019 luego de conflictos muy serios con 4 periodistas deportivos.

Erick Almonte entró en su lugar y fue electo en comicios.

Los terrenos fueron donados originalmente por el gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004), pero posteriormente, como pertenecían al CEA, se hizo una acción de venta a un precio cómodo, explicó el abogado.

Preguntado sobre el por qué Bell emprende esta acción, Almànzar señala que se trata de una medida en defensa de los intereses de la Federación.

“Aquí no se persigue otra cosa que no sea defender los intereses de la Federación. Es posible que a George Bell se sumen otros peloteros miembros del organismo” dijo.

Dijo esperar que , en lo inmediato, la Jurisdicción Inmobiliaria tome decisiones sobre esta querella.

Citó que otros jugadores miembros de la Federación están al tanto de la situación, como los hermanos Emilio y Jorge Bonifacio.

SEPA MÁS

La respuesta.

El presidente de la Federación, Erick Almonte fue consultado y dijo que sus abogados darán respuesta hoy. Lo hizo a través de su director de prensa, Vian Araujo.

La diferencia.

Se hace notar que, en la parte de las comisiones que habría pagado Fenapepro, hay una diferencia de 13%.

No se conoce.

No se pudo identificar al agente inmobiliario involucrado.