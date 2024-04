Bonifacio, H4 dentro del parque

En el béisbol, un jonrón dentro del parque se puede asegurar que es el imparable más difícil de alcanzar para un jugador, pero resulta ser el más emocionante tanto para el pelotero que lo dispara como para los fanáticos de ese equipo que lo realiza. Aquí les daremos algunos datos de los variados hechos que registra la historia de estos jonrones dentro del parque.

Hank Aaron, en su carrera conectó 3,771 incogibles, de estos 1,477 fueron extrabases , de los cuales 755 fueron jonrones, 624 dobletes y 98 triples y de paso se estafó 240 bases y solo fue puesto out en intento de robo en 73 ocasiones, hecho que indica que tenía magnífica velocidad. Una superestrella del juego, sólo uno de sus 755 bambinazos no abandonó el terreno de juego, ese fue el jonrón 448 de su brillante carrera, el cual fue conectado el miércoles 10 de mayo de 1967 y pudo haber sido el más singular de todos sus jonrones en Grandes Ligas, ese fue el único que no superó las vallas.

Los Bravos jugaron contra los Filis en una doble cartelera en esa fecha en el Estadio Connie Mack. En el choque 1, Aaron llegó al pentágono en la octava entrada, con dos outs, el cubano Miguelito de la Hoz corría en la inicial y contra el derecho Jim Bunning en el montículo descargó su único jonrón dentro del parque para empatar el choque a tres carreras.

Bonifacio jonrón dentro del parque

El lunes 6 de abril del 2009 se inauguró la temporada de Grandes Ligas, en el Estadio Dolphins, de los Marlins de la Florida, equipo que recibió la visita de los Nacionales de Washington.

Emilio Bonifacio bateó de primer bate por los Marlins y se fue de 5–4 anotando cuatro carreras y remolcó dos con un jonrón dentro del parque frente a su compatriota Julián Tavarez en el cuarto episodio.

Su cuadrangular fue el primer jonrón de su carrera en la gran carpa. Con este vuelacercas se convirtió en el primer jugador en 41 años en conectar un vuelacercas dentro del terreno en Grandes Ligas en una fecha inaugural. El último que había realizado este hecho había sido Carl Yastrzemski, de Boston, el miércoles 10 de abril de 1968 en el Tiger Stadium, de los Tigres de Detroit en la parte alta de la novena entrada contra Daryl Patterson.

Sabía usted que: Ichiro Suzuki en el Juego de Estrellas del 2007 se convirtió en el único pelotero de la historia en conectar un jonrón de piernas en estos clásicos?