Oneil Cruz da dos hits y los Piratas derrotan Nacionales

Los Piratas de Pittsburgh se recuperaron de su primera derrota y el juego con menos anotaciones de la temporada, produciendo una primera entrada de cuatro carreras con la ayuda de un sencillo de dos carreras de Rowdy Tellez para encaminarse a una victoria el jueves por 7-4 sobre los Nacionales de Washington.

Connor Joe contribuyó con su primer jonrón de 2024, un batazo de 400 pies y dos carreras en el quinto, y Michael A. Taylor agregó tres hits contra su ex equipo. Téllez, Oneil Cruz y Bryan Reynolds conectaron dos hits cada uno para los Piratas, que se fueron arriba 7-1 y luego aguantaron.

"Mucha gente contribuyó", dijo el manager Derek Shelton, "lo cual fue agradable de ver".

Martín Pérez (1-0) lanzó 6 2/3 entradas en su cumpleaños número 33, permitiendo dos carreras y seis hits mientras ponchaba a seis.

"Tenemos que seguir haciendo lo que hemos estado haciendo", dijo Pérez.

Los Piratas completaron su gira de apertura de temporada con un récord de 6-1 y han anotado al menos seis carreras en todos los juegos menos uno: su revés de 5-3 en el Nationals Park el miércoles.

"Se siente como si hubiéramos estado en la carretera durante mucho tiempo", dijo Shelton, cuyo primer partido en casa será el viernes contra los Orioles de Baltimore.Después de un retraso de 70 minutos por lluvia antes del primer lanzamiento del jueves, los Piratas saltaron sobre el All-Star de la Liga Nacional de 2023, Josiah Gray (0-2), quien salió después de 4 1/3 entradas, seis carreras, siete hits y tres bases por bolas. El coach de pitcheo de los Nacionales, Jim Hickey, aprovechó una visita al montículo para tratar de calmar a Gray después de que 12 de sus primeros 22 lanzamientos fueron bolas; El derecho necesitó 33 lanzamientos para sacar los tres outs iniciales.

"Honestamente, me da vergüenza venir aquí y hacer eso por los muchachos. No se siente bien. No me sienta bien", dijo Gray, cuya efectividad cayó a 14.04 después de su segunda salida difícil. "Sé que merezco algo mejor. Se merecen algo mejor".

Eventualmente, los Nacionales se acercaron a tres carreras ante una multitud anunciada de solo 11,135. Pero el cubano Aroldis Chapman entró para sacar el último out de la octava entrada con dos corredores a bordo, y David Bednar lanzó la novena para convertirse en el quinto relevista de los Piratas con un salvamento esta temporada.