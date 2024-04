Aniversario 42

Este viernes hay que felicitar a los chicos que hacen periodismo en el país (a mi también).

Dicen que el 5 de abril es Día del Periodista, de acuerdo al decreto presidencial 904 de 1964 firmado por el Dr. Donald Reid Cabral, presidente del Triunvirato que gobernaba República Dominicana para esos tiempos. ( Reid Cabral era el presidente cuando llegó la Revolución de Abril, que lo destutanó, dando lugar a un gobierno provisional).

Eso es hoy. Porque mañana esta columna Miniaturas del Beisbol cumple 42 años de un largo afanar, de lunes a viernes, cada día, excepto un par de semanas ausente que siempre he tomado a principios de septiembre.

Son 42 años, desde su inicio el 6 de abril de 1982 en el periódico Hoy. Allí estuvo hasta 1987 cuando nos mudamos (ella y yo), a Ultima Hora, después en 2003 para el Listín Diario, y aquí “ya tenemos” 21 años.

Quiero aclarar, al respecto, que antes de eso había publicado otras columnas diarias. Entre 1973-75 hicimos “3 en Uno” en el diario El Nacional, que fue mi primera casa, columna que elaboramos cada día junto a Roosevelt Comarazamy y el querido Luis Ramón Cordero.

Y otra más, también cada día, en el periòdico El Sol, entre 1976-78. Es decir que desde mis inicios como periodista, hace 5 décadas, siempre he tenido vocación de escribir columnas diarias, y he sido afortunado porque he tenido distintos medios que me lo han permitido. Y naturalmente, gracias a los amables lectores, que me acompañan desde entonces en este afán de comentar la dinámica del beisbol y del deporte engeneral. Gracias a todos.

LO DE OAKLAND

Ya es oficial que los Atléticos de Oakland están jugando su última campaña en esa ciudad y será la tercera franquicia en mudarse de allí en pocos días. Antes lo habían hecho los Golden State Warriors, de la NBA, y también los Raiders (años 60 hasta 1982), de la NFL.

Los Atléticos nacieron en Filadelfia en 1901 formando parte de la Liga Americana. En 1965 se mudaron a Kansas City bajo el mismo nombre, y allí estuvieron hasta 1968.

En Oakland les fue muy bien ganando las series mundiales de 1972-73, 74 y 1989.

Ahora estarán en brevemente en Sacramento por 3 años, 2025-27 (parque de 11 mil fanáticos), y a partir del 2028 llegarán a Las Vegas, dizque.

UN POCO MÁS

-De los Atléticos en Oakland, la gente recuerda sus grandes nombres de los 70 y un poco más allá. Inmortales de la franquicia son Reggie Jackson, Rickey Henderson, Jim Catfish Hunter, Rollie Fingers, Dennis Eckersley… Y también el dueño de esos tiempos, Charles O´Finley, que tenía gran amor por el beisbol y provocaba mucha innovación. Una vez como mascota del club tenía una mula, que metía al terreno de juego.

- Los Atlèticos de Kansas City fue el club que firmò a Chilote Llenas en 1960 y allí jugó los dos primeros años de liga menor de su carrera. Rompió con ellos a mediados de ese 1962 y luego firmaría de nuevo con los Angelinos de California, con quienes debutó en 1968 y jugò por 6 años.

NOTAS DE MLB

Hoy será el Opening Day de los Yanquis, en Nueva York, y recibirán a los Azulejos de Toronto. Será el debut de Juan Soto y de seguro la fanaticada lo ovacionará al máximo… Soto y Aaron Judge tienen un jonrón cada uno…El miércoles fue que Shohei Ohtani produjo su primer jonrón del año, pero esos tipos se calientan bien un día de estos.

- Los Mets de Nueva York pudieron salvar su segundo juego de ayer ante Detroit y vencer 2 por 1. Estaban perdiendo 1-0, pero en el noveno Pete Alonso dio jonrón empatando, y luego llegó hit decisivo por Tyrone Taylor. Fue la primera victoria del equipo luego de 5 derrotas. Detroit estaba en 5-1 pues estaba invicto.

- Entonces, Eury Pèrez también va a operación Tommy John y la lista sigue ampliándose.

¿Cuàl es el motivo técnico de tantas lesiones del codo en los pitchers? ¿Será la forma en que los entrenan ahora, con tantos sinkers y tantos pitcheos extraños?. La investigación está en marcha.