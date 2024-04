Willy Adames: “El punto más importante para nosotros es mantenernos saludables”

El torpedero Willy Adames, de los Cerveceros, indicó que lo más importante para esta temporada para el equipo de Milwaukee es mantenerse saludable.

“El punto más importante para nosotros es mantenernos saludables, para tratar de jugar los más juegos posibles y ayudar al equipo en lo más que podamos” dijo Willy.

Adames, de 28 años, ha estado entre los campocortos más productivos de las Mayores desde su destacada temporada de 2019 con Tampa Bay, cuando conectó 20 jonrones en su primer año completo.

“Lo único que quieres es ser la mejor versión de ti mismo en cada parte del juego”, dijo Adames, “y estoy muy orgulloso de mi defensa. Intento ser mejor cada día y trabajo en las cosas que me hacen mejor”.

Adquirió su poder después de llegar a las Grandes Ligas, y su defensa ha dado pasos similares hacia el escalón superior.

“Me siento cómodo de cuarto bate, a mí me gusta, desde las Ligas Menores me he mantenido en el medio del line up, ahí tengo la mayor oportunidad de traer carreras”

Sólo Francisco Lindor (117) y Corey Seager (116) tienen más jonrones entre los campocortos en las últimas cinco temporadas, y en el camino se convirtieron en dos de los campocortos mejor pagados del deporte.

Adames ha estado entre los mejores jugadores defensivos de las Mayores en las últimas dos temporadas, con +26 outs por encima del promedio en ese lapso.

“Hay que seguir mejorando, no es solo batear para average, que es la pelota que estamos acostumbrados a jugar”

Mientras Adames se prepara para su cuarta temporada con los Cerveceros en el último año de su contrato actual, dijo que está decidido a mantener el mismo nivel de consistencia.

“Fue un año de muchos ajustes el año pasado con lo del reloj, estamos trabajando con eso para esta temporada y trata de hacer las cosas más sencillas para no estar contra el tiempo”

Adames, nacido en Santiago, estuvo por tercer año seguido como torpedero de los Cerveceros de Milwaukee en el Opening Day en Nueva York.

Empató con Jean Segura quien jugó en las aperturas del 2013 al 2015. El segundo torpedero dominicano en un Opening Day de los Cerveceros fue Jonathan Villar en 2016.