Cabrera, Soto y Volpe jonronean y Yankees vienen de atrás por tercera vez seguida contra Astros

Oswaldo Cabrera conectó un jonrón de dos carreras que empató el juego en la séptima entrada, Juan Soto conectó un batazo de la ventaja para su primer jonrón de los Yanquis y Nueva York remontó por tercer juego consecutivo en una victoria el sábado por 5-3 sobre los Astros de Houston.

Anthony Volpe le dio a los Yanquis algo de seguridad con un jonrón con dos outs en el octavo inning para mejorar a 3-0 por primera vez desde que abrieron la temporada 2003 con cuatro victorias. Los Yankees se convirtieron en el noveno equipo en la historia de las Grandes Ligas y el primero desde San Francisco en 1999 en ganar sus primeros tres juegos de la temporada después de ir perdiendo en la sexta entrada o más tarde, según Elias Sports Bureau.

"La intensidad y el factor competitivo han sido excelentes", dijo el manager Aaron Boone. "Cometimos algunos errores esta noche que nos retrasaron un poco. Pero nunca se inmutó y solo mucha aspereza".

Houston, que llegó a su séptima Serie de Campeonato de la Liga Americana consecutiva la temporada pasada, cayó a 0-3 por primera vez desde que perdió cinco seguidos al inicio de la temporada 2011.

"Es demasiado pronto para preocuparse", dijo el nuevo manager de los Astros, Joe Espada. "Tengo fe en este equipo. Somos un muy buen equipo. Ahora mismo las cosas no van como queremos. Solo tenemos que hacer un mejor trabajo ejecutando en ambos lados del balón".

Marcus Stroman (1-0) permitió cuatro hits y tres carreras sucias en seis entradas para llevarse la victoria en su debut con los Yanquis. Stroman, quien nació y creció en Long Island, firmó un contrato de dos años y 37 millones de dólares para unirse a los Yankees esta temporada baja después de pasar las dos temporadas anteriores con los Cachorros.

"Muy emocionado, un montón de ansiedad", dijo Stroman. "No dormí mucho, no comí mucho, pero me sentí bien para salir y obtener una victoria y hacer el trabajo".

Boone calificó su comienzo como increíble.

"Era preciso", dijo Boone. "Sus fallos fueron como él quería que fueran. Pensé que había dado en el clavo".

Clay Holmes lanzó una novena entrada en blanco para su segundo salvamento. El bullpen de Nueva York no ha permitido carreras, mientras que el de Houston ha permitido 13.

Los Astros ganaban 3-1 cuando Bryan Abreu hizo su debut en la temporada en la séptima entrada después de cumplir una suspensión de dos juegos por lanzar intencionalmente al astro de Texas Adolis García en la Serie de Campeonato de la Liga Americana del año pasado.

Dio base por bolas a Austin Wells y Cabrera envió una recta a la segunda fila de asientos del jardín derecho para su segundo jonrón de la temporada.

Trent Grisham recibió base por bolas, pero fue interceptado. Soto conectó un slider en la esquina exterior del jardín izquierdo para una ventaja de 4-3.

Abreu (0-1) desperdició cuatro salvamentos la temporada pasada y tuvo 24 holds

Soto, la gran adquisición de temporada baja de los Yankees, ha tenido un gran comienzo y tiene seis hits y tres carreras impulsadas en tres juegos y también ha deslumbrado a la defensiva. Pero eclipsándolo en el plato hasta ahora está Cabrera, quien ha abierto la temporada con siete hits y seis carreras impulsadas.

"Ha sido tremendo", dijo Boone. "Justo en el medio de todo, obviamente en estos tres primeros".

Cabrera no podía dejar de sonreír después del partido.

"Me siento bien en este momento", dijo.

Houston se adelantó en la segunda entrada cuando Yainer Díaz se embasó por un error de tiro de Cabrera en tercera, Stroman golpeó a José Abreu en una mano y Mauricio Dubón conectó un doble de dos carreras justo sobre Soto en el jardín derecho.

Soto y Aaron Judge conectaron sencillos consecutivos con un out en el tercero. Soto anotó en un error del primera base José Abreu que permitió que Anthony Rizzo se embasara y redujera la ventaja a 2-1.

Los Astros aumentaron su ventaja a 3-1 en el quinto cuando los Yanquis cometieron dos errores en una jugada para poner el 3-1.

El abridor de Houston, Hunter Brown, permitió cuatro hits y una carrera con cinco ponches en cuatro entradas.