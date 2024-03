Gigantes de San Francisco (Proyección 2024)

Fue en 1958 que los Gigantes de Nueva York decidieron mudarse al estado de California, junto a los Dodgers de Brooklyn. Los Gigantes llegaron a San Francisco, tierra del oro, y los Dodgers a Los Angeles, cuna del cine mundial.

En Nueva York, los Gigantes tenían rivalidad con los Yanquis y se proclamaron campeones de serie mundial cinco veces: 1905, 1921, 1922 , 1933 y 1954.

En San Francisco las cosas no salieron igual. Fueron rápidamente a la Serie Mundial, 1962 y enfrentaron precisamente a los Yanquis, siendo los perdedores.

Pasó el resto del siglo sin que pudieran ganar. En 1989 jugaban la serie mundial ante los Atléticos de Oakland, un terremoto derrumbó parte del Bay Bridge, el puente de la Bahía, y hubo que esperar una semana luego de ese sismo de 6.3 grados en que murieron 63 personas, 16 mil viviendas destrozadas. Al final, Oakland ganó 4-0.

Antes de eso, la ciudad había sido seriamente afectada por un gran terremoto en 1906, fruto de la llamada Falla de San Andrés. En aquella ocasión hubo más de 10 mil muertos.

Pero, llegaron los buenos tiempos y a partir del 2010 los Gigantes ganaron 3 series mundiales en un corto período de 5 años. Esa temporada vencieron a los Vigilantes de Texas, y fueron campeones en 2012 y 2014, siempre bajo la dirección de Bruce Bochy ( este ganó la serie mundial 2023 con Texas). Este club ha ganado en total 8 coronas, segundo lugar de la Liga Nacional.

En estos momentos, los Gigantes tienen altas y bajas. En 2021 ganaron la División Oeste de la Nacional con 107 victorias, destronando a los Dodgers, que ese año, sin embargo , ganaron 106 juegos. Los dos últimos años no han estado bien.

En 2022 finalizaron con 81-81 para el tercer puesto de su grupo, y en 2023 tuvieron 79-83 para el cuarto lugar.

Ahora van con nuevo manager, Bob Melvin, quien dejó a los Padres de San Diego luego del año pasado.

En el pitcheo, ellos tienen a Logan Webb y el recién llegado Blake Snell como figuras, más el cerrador dominicano Camilo Doval.

En la ofensiva, está el antesalista Matt Chapman, el jardinero Mike Yastrzemski, el cubano Jorge Soler, y a partir de ahí hay mucha timidez.

Los Gigantes estarían conformes si juegan en positivo en 2024. No son amenaza para nadie.

UN POCO MÁS

Camilo Doval es un fuerte mulato dominicano nativo de Yamasá, mide 6 pies 2 pulgadas y solo 26 años de edad. Tiene tres años en liga mayor, y en 2023 tuvo 6-6 y 2.93 de efectividad, con 87 ponchados en 67.2 innings. El salvó 39, pero si suma 6 derrotas significa que tuvo sus fallos en salvamentos. Es una joya, pero solo ganó US$735 mil el año pasado y va por el mismo camino este año. Los Gigantes no le extienden contrato largo plazo y será agente libre en 2025.

- Los Gigantes tienen buen cuarteto de iniciadores en Blake Snell, Logan Webb, Keaton Winn y Jordan Hicks y tiene como opción de Kyle Hanson y Alex Cobb, zurdo veterano. Pero, eso no será suficiente, les falta ofensiva.

Una pieza importante para ellos es Wilmer Flores, venezolano, que puede jugar la inicial y ser designado. En 2023 disparó 23 jonrones con 60 remolcadas. También está el dominicano Marco Luciano, fijado para jugar el short…. Si él tiene problemas podría entrar el veterano Nick Amed… En los jardines tienen a Michael Conforto, Jung Hoo Lee, coreano, y Yastrzemski, quien estuvo en baja la pasada campaña con 15 jonrones, 43 impulsadas. Se espera buen año del cubano Jorge Soler.

El manager Bob Melvin tiene entre sus coaches al dominicano Pedro Guerrero, como asistente de bateo (no es La Negra Pola)...También a la señora Alyssa Nakken, la primera mujer en ser coach en MLB. Melvin ha ganado el premio de manager del año en tres ocasiones.

EL JAPONÉS: ¿Qué dijo Shohei Ohtani en su comunicado de ayer?. Acudió a la canción de Amanda Miguel: “El me mintió, él me engañó, dijo que era mi amigo y no es verdad. El me robó”… El traductor , de su lado, tomó una canción de Luis Miguel que dice. “échanme a mi la culpa de lo que pase”.

La novela sigue, en caso de que el FBI hable sobre lo realmente sucedido.. ¿ Y qué hará MLB, dejarán que siga el show o investigará a fondo?. No se olvide que esta gente en ocasiones tiene sus “víctimas” favoritas.