Venezolano Eduardo Rodríguez iniciará temporada de Grandes Ligas en lista de lesionados

El zurdo venezolano Eduardo Rodríguez, quien es la principal adquisición de los Diamondbacks de Arizona en el mercado de agente libres de MLB, iniciará la temporada en la lista de lesionados, informó este viernes el conjunto de Arizona.

Rodríguez fue diagnosticado con un tirón en un músculo lateral que lo mantendrá fuera de juego por un tiempo aún por determinar.

“Sé que ustedes quieren saber la duración, pero no lo sabemos. Eso dependerá de cómo progrese y de cómo se sienta día a día. Lo evaluaremos diariamente y luego lo aumentaremos a partir de ahí y el rendimiento estará determinado por el tiempo que esté inactivo”, explicó el dirigente de los Diamondbacks, Torey Lovullo.

Los campeones de la Liga Nacional otorgaron a Rodríguez un pacto por cuatro temporadas y 80 millones de dólares para agregarlo a su rotación abridora.

Con la llegada de Rodríguez el conjunto de Arizona persigue agregar un brazo veterano para unirlo a Zac Gallen, Brandon Pfaadt y Merrill Kelly, en la rotación de abridores y de paso fortalecieron su picheo, que fue su principal arma para avanzar hasta la Serie Mundial la pasada temporada.

Ante la baja del venezolano, Lovullo asegura que su club cuenta con el material suficiente para aguantar hasta que Rodríguez se recupere y pueda aportar desde el montículo.

“Vamos a estar bien porque tenemos suplentes, tenemos jugadores en la posición que cubrirán esto hasta que él regrese a la arena. Eso es lo que los buenos equipos pueden hacer”, sostuvo el veterano estratega.

Rodríguez, por su parte, apuesta a estar de regreso a juego en un corto periodo de tiempo.

“No me siento como se mostró (la lesión). Sé que esto no va a ser demasiado largo. Siento que había un poco de tensión allí, pero hoy me siento muy bien. Sé que regresaré más rápido de lo que pensamos”, afirmó el serpentinero de la tierra de Simón Bolívar.

En la contienda del 2023, Rodríguez logró marca de 13-9, con porcentaje de carreras limpias permitidas de 3.30 con los Tigres de Detroit, declarándose agente libre al final de la campaña.